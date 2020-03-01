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Кейт Миддлтон осталась позади: Меган Маркл утерла нос герцогине

STYLERПерсоны    01.03.2020 - 14:25
Кейт Миддлтон осталась позади: Меган Маркл утерла нос герцогине
Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Кейт Миддлтон проиграла в "соревнованиях" с Меган Маркл

Кейт Миддлтон осталась позади и проиграла Меган Маркл в "соревнованих", которые устроило издание New York Times в качестве исследования при участии мониторинговой службы.

Целью было выяснить, какие снимки членов британской королевской семьи пользовались наибольшей популярностью среди их подписчиков в соцсетях за все время. Особое внимание уделялось герцогам Кембриджским и Сассекским.

Кейт Миддлтон осталась позади: Меган Маркл утерла нос герцогинеМеган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

В "поединке" уверенную победу одержал аккаунт принца Гарри и Меган Маркл, поскольку 9 из 10 самых популярных снимков королевской семьи были опубликованы именно там.

Пять позиций завоевали посты, которые были посвящены маленькому принцу Арчи. На первом месте оказалась фотография, на которой запечатлен момент знакомства королевы Елизаветы с новорожденным малышом. Второй в списке - пост, где поклонникам Сассекских сообщают, что у них родится мальчик. На третьем месте обосновался снимок из официальной фотосессии герцогов.

Из аккаунта принца Уильяма и Кейт Миддлтон в топ попала единственная фотография. Так, на восьмой строчке чарта оказался снимок, на котором запечатлены дети пары - принц Джордж и принцесса Шарлотта в школе.

Мы писали, Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью, что изначально вызвало негодование общественности, однако нашлись и те, кто поддержал решение супружеской пары.

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