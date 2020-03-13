Были раздавлены: Меган Маркл и принц Гарри пожалели о своем решении

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл и принц Гарри были вынуждены покинуть королевскую семью, хотя изначально не хотели этого

Меган Маркл и принц Гарри покинули королевскую семью не без сожаления. Супруга принца Гарри расплакалась во время прощания со своими помощниками, а Сассекский огорчился от того, что лишился некоторых званий.

"Сказать, что они были раздавлены - преуменьшение. Все могло быть иначе, если бы члены семьи встали за них в самые темные времена", - поделился главный королевский эксперт.

Это решение, по словам эксперта, не было неожиданностью, если учитывать отсутствие поддержки. У пары просто не оставалось другого выбора, кроме как уйти и начать новую самостоятельную жизнь.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Гарри был расстроен не меньше Меган. "Отказ от своих королевских обязанностей привел к тому, что его военные заслуги подошли к концу. Эту рану сможет залечить только время", - указано в сообщении.

Также отмечается, что изначально пара не планировала уходить из королевской семьи. Меган и Гарри любили свою работу и считали, что таким образом у них выйдет принести пользу миру. Но есть и положительные моменты.

"Хотя предстоящие недели и месяцы повлекут новые проблемы для Сассекских, пара искренне испытывает чувство волнения по поводу предстоящих событий, которые включают в себя свободу работать в удобном для них темпе. Местность может немного отличаться, но их приоритеты точно такие же, как и раньше. Сохранение семьи - вот что сделает все это стоящим", - делится источник.

Напомним, что эксперты разоблачили Меган Маркл и обвинили во вранье.

Мы писали, что Меган Маркл попала в очередной скандал, поскольку оттолкнула и унизила принца Гарри на церемонии наград Endeavour Fund Awards в Лондоне.