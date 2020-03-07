Убирайся с моего пути: Меган Маркл унизила принца Гарри (видео)

Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)

Меган Маркл шокировала неожиданным жестом

Меган Маркл попала в очередной скандал, поскольку оттолкнула принца Гарри на церемонии наград Endeavour Fund Awards в Лондоне. По крайней мере, так считают пользователи соцсетей.

Недовольство фанатов вызвало видео, на котором Меган и Гарри беседуют с гостями. В один из моментов Меган кладет Гарри руку на плечо и мягко отталкивает в сторону. Принца данный момент не смутил и он сразу посторонился, чтобы пропустить супругу вперед.

Корреспондент Ребекка Инглиш, которая является автором ролика, подписала видео так: "Знакомое проявление привязанности Меган и Гарри на публике сегодня вечером".

Some familiar Harry and Meghan PDA’s tonight! pic.twitter.com/YD50fokHV0 — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 5, 2020

Меган Маркл оттолкнула принца Гарри

Подписчиков такая формулировка не устроила. Они посчитали, что Меган, намеренно оттягивает Гарри назад и прерывает разговор, чтобы пройти вперед. "Смотрите, как Меган управляет Гарри… Рука на спине означает: "Убирайся с моего пути. Дай сконцентрировать внимание на мне". И хорошо натренированный Гарри делает то, что ему говорят",- с иронией прокомментировала в Twitter британская журналистка и телезвезда Кэти Хопкинс.

Однако эксперт по языку жестов Джуди Джеймс не согласна с таким утверждением. По ее словам, Гарри выглядел весьма счастливым. Кроме того, супружеская пара всеми силами старалась посылать публике сигналы о том, что между ними царит любовь и понимание.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри вынуждены решать новые неприятности, ведь правительство Канады в ближайшие несколько недель намерено перестать предоставлять услуги охраны герцогам Сассекским.

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