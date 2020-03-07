ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убирайся с моего пути: Меган Маркл унизила принца Гарри (видео)

STYLERПерсоны    07.03.2020 - 09:15
Убирайся с моего пути: Меган Маркл унизила принца Гарри (видео)
Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)

Меган Маркл шокировала неожиданным жестом

Меган Маркл попала в очередной скандал, поскольку оттолкнула принца Гарри на церемонии наград Endeavour Fund Awards в Лондоне. По крайней мере, так считают пользователи соцсетей.

Недовольство фанатов вызвало видео, на котором Меган и Гарри беседуют с гостями. В один из моментов Меган кладет Гарри руку на плечо и мягко отталкивает в сторону. Принца данный момент не смутил и он сразу посторонился, чтобы пропустить супругу вперед.

Корреспондент Ребекка Инглиш, которая является автором ролика, подписала видео так: "Знакомое проявление привязанности Меган и Гарри на публике сегодня вечером".

Меган Маркл оттолкнула принца Гарри

Подписчиков такая формулировка не устроила. Они посчитали, что Меган, намеренно оттягивает Гарри назад и прерывает разговор, чтобы пройти вперед. "Смотрите, как Меган управляет Гарри… Рука на спине означает: "Убирайся с моего пути. Дай сконцентрировать внимание на мне". И хорошо натренированный Гарри делает то, что ему говорят",- с иронией прокомментировала в Twitter британская журналистка и телезвезда Кэти Хопкинс.

Однако эксперт по языку жестов Джуди Джеймс не согласна с таким утверждением. По ее словам, Гарри выглядел весьма счастливым. Кроме того, супружеская пара всеми силами старалась посылать публике сигналы о том, что между ними царит любовь и понимание.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри вынуждены решать новые неприятности, ведь правительство Канады в ближайшие несколько недель намерено перестать предоставлять услуги охраны герцогам Сассекским.

Также мы писали, что Кейт Миддлтон осталась позади и проиграла Меган Маркл в "соревнованих".

Стильный символизм: Меган Маркл наконец перестала враждовать с Викторией Бекхэм Пошла на уступки: как королева помогла Меган Маркл и принцу Гарри
Новости Украины Меган Маркл
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь