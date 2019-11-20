Отказал двигатель: у Зеленского серьезные проблемы с самолетом

Зеленский застрял в Харькове из-за поломки самолета (фото: РБК-Украина)

Зеленский не смог вылететь из Харькова из-за неисправности самолета

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вылететь из Харькова сегодня, 20 ноября, из-за поломки президентского самолета. В связи с этим инцидентом президент с опозданием прибудет в Очаков для встречи кораблей ВМС. Об этом сообщают СМИ.

У президентского самолета отказал двигатель, но хорошо, что неисправность обнаружили еще до взлета авиасудна. При этом президент ждал около полутора часов, что самолет починят, но отремонтировать его механикам так и не удалось.

После этого главе государства предложили военный борт, но он отказался лететь военным самолетом, опасаясь за свою безопасность. В связи с этим неприятным инцидентом, из Киева президенту выслали Airbus, чтобы он мог добраться в Очаков Николаевской области.

Зеленский застрял в Харькове из-за поломки самолета (фото: РБК-Украина)

По словам источника, подобное происшествие случилось впервые за последние 20 лет.

Стоит отметить, что в среду, 20 ноября, корабли ВМС Украины, которые были захвачены Россией в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива, начали прибывать в Очаков.

Корабли были захвачены в районе Керченского пролива во время их перехода из Одессы в Мариуполь. На борту кораблей было 22 военных моряка и 2 сотрудника СБУ.

Напомним, что Зеленский станцевал перед школьниками во время всеукраинского форума, посвященного молодежи, "Украина растет вместе со мной".