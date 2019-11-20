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Відмовив двигун: у Зеленського серйозні проблеми з літаком

STYLERЖиття    20.11.2019 - 23:45
Відмовив двигун: у Зеленського серйозні проблеми з літаком
Зеленський застряг у Харкові через поломку літака (фото: РБК-Україна)

Зеленський не зміг вилетіти з Харкова через несправність літака

Президент України Володимир Зеленський не зміг вилетіти з Харкова сьогодні, 20 листопада, через поломку президентського літака. У зв'язку з цим інцидентом президент із запізненням прибуде в Очаків для зустрічі кораблів ВМС. Про це повідомляють ЗМІ.

Біля президентського літака відмовив двигун, але добре, що несправність виявили ще до зльоту авіасудна. При цьому президент чекав близько півтори години, що літак полагодять, але відремонтувати його механікам так і не вдалося.

Після цього главі держави запропонували військовий борт, але він відмовився летіти військовим літаком, побоюючись за свою безпеку. У зв'язку з цим неприємним інцидентом, з Києва президенту вислали Airbus, щоб він міг дістатися в Очаків Миколаївської області.

Відмовив двигун: у Зеленського серйозні проблеми з літаком

Зеленський застряг у Харкові через поломку літака (фото: РБК-Україна)

За словами джерела, подібна подія сталася вперше за останні 20 років.

Варто зазначити, що в середу, 20 листопада, кораблі ВМС України, які були захоплені Росією в листопаді 2018 року в районі Керченської протоки, почали прибувати в Очаків.

Кораблі були захоплені в районі Керченської протоки під час їх переходу з Одеси в Маріуполь. На борту кораблів було 22 військових моряків і 2 співробітника СБУ.

Нагадаємо, що Зеленський станцював перед школярами під час всеукраїнського форуму, присвяченого молоді, "Україна росте разом зі мною".

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