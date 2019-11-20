У самолета Зеленского отказал двигатель

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент ожидает "запасной" самолет в Харькове

У Владимира Зеленского сломался самолет, в связи с чем президент с опозданием прибудет в Очаков встречать корабли Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, в Харькове борт №1 не смог взлететь из-за технической поломки. На данный момент Владимир Зеленский в аэропорту Харькова ожидает "запасной" самолет, который должен прилететь из Киева.

При этом отмечается, что встреча Зеленского должна была состояться в 19:00, но ее перенесли на 22:00.

"Если же в назначенное время встреча не состоится, то вполне вероятно, что ее могут перенести на завтра", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября после годичного плена в Российской Федерации возвращаются корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

Ранее Военно-морских силах Украины сообщили, что из украинских кораблей были демонтированы некоторые средства связи и навигационное оборудование. ГБР и военная прокуратура проведут ряд следственных действий для того, чтобы получить полную картину состояния кораблей.

В МИД Украины заявили, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву Украина сможет говорить о компенсации за захват Российской Федерацией кораблей и моряков.