Отец Татьяны Черновол умер в Египте при странных обстоятельствах

"Мы так и не знаем, что произошло. Отдыхал с матерью. Плавали в море, смотрели рыбок. Вдруг что-то случилось. Выкинув маску и поплыл к берегу, мама увидела, что не дышит, но плывет. Мама помогла... На мелководье встал и отключился", - написала экс-надеп.

По ее словам, на берегу люди пытались оказать помощь ее отцу. По дороге в больницу сердце мужчины остановилось, но уже в медучреждении врачам удалось его запустить.

Отец Татьяны Чорновол (фото: facebook.com/tchornovol)

Мозг был жив, и с каждым днем ему становилось все лучше. Все думали, что он поправится, но внезапно его состояние ухудшилось и он умер.

"Египетские врачи боролись за его жизнь, но так нам и не объяснили, что произошло, страховая сначала вообще нагло лгала (даже не хочу об этом), потом выдали мне результаты многих анализов и исследований, наши врачи просмотрели, что могло вызвать такое нарушение ритма сердца, вплоть до его остановки, но ничего не нашли…" - отметила Черновол.

Отец и мама Татьяны Черновол (фото: facebook.com/tchornovol)

По словам убитой горем Черновол, возможно его уколола ядовитая рыба крылатка, которая очень опасна, но это точно неизвестно. Бывший нардеп также отметила, что ее отец никогда не болел, и ни на что не жаловался. Он был очень сильный и мог поднять вазон с пальмой.

Хоронить мужчину будут во вторник, 14 декабря, на кладбище села Гора в 14:00.

Отец Татьяны Черновол держит ее на руках (фото: facebook.com/tchornovol)

Черновол также отметила, что всегда была "папиной дочкой". Она рассказала, как отец ее всегда встречал возле метро, когда она возвращалась поздно домой.