Батько Тетяни Чорновіл помер у Єгипті за дивних обставин

"Ми так і не знаємо, що сталося. Відпочивав з матір'ю. Плавали в морі, дивилися рибок. Раптом щось сталося. Викинув маску і поплив до берега, мама побачила, що не дихає, але пливе. Мама допомогла... На мілководді встав і відключився",-написала екс-надеп.

За її словами, на березі люди намагалися надати допомогу її батькові. Дорогою до лікарні серце чоловіка зупинилося, але вже в медзакладі лікарям вдалося його запустити.

Батько Тетяни Чорновол (фото: facebook.com/tchornovol)

Мозок був живий, і з кожним днем йому ставало все краще. Всі думали, що він видужає, але раптово його стан погіршився і він помер.

"Єгипетські лікарі боролися за його життя, але так нам і не пояснили, що сталося, страхова спочатку взагалі нахабно брехала (навіть не хочу про це), потім видали мені результати багатьох аналізів і досліджень, наші лікарі продивилися, що могло викликати таке порушення ритму серця, аж до його зупинки, але нічого не знайшли..." - зазначила Чорновол.

Батько і мама Тетяни Чорновіл (фото: facebook.com/tchornovol)

За словами вбитої горем Чорновіл, можливо його вколола отруйна риба крилатка, яка дуже небезпечна, але це точно невідомо. Колишній нардеп також зазначила, що її батько ніколи не хворів, і ні на що не скаржився. Він був дуже сильний і міг підняти вазон з пальмою.

Ховатимуть чоловіка у вівторок, 14 грудня, на кладовищі села Гора о 14:00.

Батько Тетяни Чорновіл тримає її на руках (фото: facebook.com/tchornovol)

Чорновіл також зазначила, що завжди була "татовою донькою". Вона розповіла, як батько її завжди зустрічав біля метро, коли вона поверталася пізно додому.