Отец Татьяны Черновол умер в Египте при странных обстоятельствах
Татьяна Черновол, народный депутат VIII созыва, заявила, что ее отец Николай Иванович при странных обстоятельствах умер в Египте, где отдыхал с ее мамой. Мужчине было 66 лет.
О трагедии в семье Татьяна Черновол рассказала на своей странице в Facebook.
"Мы так и не знаем, что произошло. Отдыхал с матерью. Плавали в море, смотрели рыбок. Вдруг что-то случилось. Выкинув маску и поплыл к берегу, мама увидела, что не дышит, но плывет. Мама помогла... На мелководье встал и отключился", - написала экс-надеп.
По ее словам, на берегу люди пытались оказать помощь ее отцу. По дороге в больницу сердце мужчины остановилось, но уже в медучреждении врачам удалось его запустить.
Отец Татьяны Чорновол (фото: facebook.com/tchornovol)
Мозг был жив, и с каждым днем ему становилось все лучше. Все думали, что он поправится, но внезапно его состояние ухудшилось и он умер.
"Египетские врачи боролись за его жизнь, но так нам и не объяснили, что произошло, страховая сначала вообще нагло лгала (даже не хочу об этом), потом выдали мне результаты многих анализов и исследований, наши врачи просмотрели, что могло вызвать такое нарушение ритма сердца, вплоть до его остановки, но ничего не нашли…" - отметила Черновол.
Отец и мама Татьяны Черновол (фото: facebook.com/tchornovol)
По словам убитой горем Черновол, возможно его уколола ядовитая рыба крылатка, которая очень опасна, но это точно неизвестно. Бывший нардеп также отметила, что ее отец никогда не болел, и ни на что не жаловался. Он был очень сильный и мог поднять вазон с пальмой.
Хоронить мужчину будут во вторник, 14 декабря, на кладбище села Гора в 14:00.
Отец Татьяны Черновол держит ее на руках (фото: facebook.com/tchornovol)
Черновол также отметила, что всегда была "папиной дочкой". Она рассказала, как отец ее всегда встречал возле метро, когда она возвращалась поздно домой.
Напомним, ушел из жизни известный украинский футбольный тренер Игорь Гамула.
Ранее умер 24-летний украинский экс-чемпион по гребле Борислав Бызу.