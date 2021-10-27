Отец ребенка из Киева: подробности беременности 11-летней девочки на Закарпатье

Мать девочки заявила, что ответственность за воспитание ребенка и внука возьмет на себя. Семья проживает в одном из ромских поселений.

Известно, что отец будущего ребенка живет в Киеве и ничего не знает о беременности Бианы. С девочкой он познакомился, когда ее семья работала в Киевской области на одной свалке. При этом они не знают, кто он и как его зовут.

"У нас в семье трое детей, Бианка сама решила рожать", - заявила мама беременной.

У 11-летней девочки должен родиться мальчик, для которого уже выбрали имя. Его назовут Александром.

Биана должна была учится в 6 классе, но бросила учебу, поскольку поехала в Киев. Медики говорят, что беременность протекает нормально, но у нее еще не сформировались должным образом тазово-мышечная система, поэтому будут делать кесарево сечение.

В Береговской районной больнице рассказали, что Биана поступила к ним с угрозой преждевременных родов на 32 неделе беременности, но сейчас ее состояние удовлетворительное.

По словам врачей, беременности в 11-летнем возрасте на Закарпатье еще не было. У Береговской городской раде, так и в управлении национально полиции Закарпатья обеспокоены шокирующим случаем.

В полиции уже открыли уголовное производство, но никто из родственников девочки к правоохранителям не обращался.

Подробности беременности 11-летней девочки на Закарпатье (видео: YouTube)