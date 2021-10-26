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Беременная в 11: на Закарпатье маленькая девочка ждет ребенка

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Закарпатье, Вторник 26 октября 2021 21:56
Беременная в 11: на Закарпатье маленькая девочка ждет ребенка Коллаж РБК-Украина: на Закарпатье 11-летняя девочка забеременела
Автор: Роман Мирончук

В одном из сел Береговской ТГ Закарпатской области 11-летняя девочка ждет ребенка. В полиции уже открыли уголовное производство, но никто из родственников девочки в полицию не обращался.

Об этом сообщает ТСН.

Правоохранители узнали о беременности ребенка через социальные сети. После чего следователи ездили в районную больницу, где врачи подтвердили беременность 11 летней девочки.

В полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, в Черниговской области девочка родила в 13 лет. При этом отцу ребенка 17 лет. Это произошло в Черниговской области. Медики позвонили в полицию и сообщили, что к ним пришла на прием беременная 12-летняя девочка.

Правоохранители сразу открыли уголовное производство по статье "Изнасилование несовершеннолетней". Но потом дело закрыли, поскольку между ними были отношения по обоюдному согласию. Кроме того, мама девочки знала, что дочь уже живет половой жизнью.

Мы также писали о том, что доктор Евгений Комаровский рассказал, влияет ли COVID-вакцинация на беременность, поскольку в сети распространяются такие слухи. Кандидат медицинских наук подчеркнул, что такие слухи также идут от людей, у которых есть диплом врача.

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