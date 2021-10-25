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Екатерина Кухар заявила о беременности на "Танцах со звездами"

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 октября 2021 08:01
Екатерина Кухар заявила о беременности на "Танцах со звездами" Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Роман Мирончук

Екатерина Кухар призналась о своей беременности во время прямого эфира "Танцев со звездами". Такое заявление стало настоящей неожиданностью для всех, включая ведущего проекта Юрия Горбунова, который не знал, что сказать.

Подробней об этом - читайте в нашем материале ниже.

Об этой радостной новости украинская прима-балерина, которая также является одной из судей "Танцев", рассказала, когда оценивала танец Александры Зарицкой и Юрия Мешкова.

Кухар похвалила украинскую певицу, и сказала, что она наконец-то раскрылась.

"Наверное, я такая эмоциональная, потому что в положении", - заявила Екатерина.

Больше она ничего об этом не рассказала.

Напомним, Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей "Танцев со звездами". По ее словам, что большой потенциал победителя в этом сезоне есть у певца Дмитрия Кадная и актера Артура Логая.

Екатерина также призналась, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к коллеге по проекту Максу Чмерковскому.

Ранее супруг Кухар честно рассказал о громких скандалах в семье. Стоянов признался, что у них с женой, как и у всех пар, бывают ссоры, и иногда очень громкие, и экспрессивные.

По его словам, Екатерина очень педантична и любит порядок во всем.

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Екатерина Кухар Танцы со звездами
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