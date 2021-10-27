Батько дитини з Києва: подробиці вагітності 11-річної дівчинки на Закарпатті

Мати дівчинки заявила, що відповідальність за виховання дитини і онука візьме на себе. Сім'я проживає в одному з ромських поселень.

Відомо, що батько майбутньої дитини живе в Києві і нічого не знає про вагітність Біани. З дівчинкою він познайомився, коли її сім'я працювала в Київській області на одному звалищі. При цьому вони не знають, хто він і як його звуть.

"У нас в сім'ї троє дітей, Біанка сама вирішила народжувати", - заявила мама вагітної.

У 11-річної дівчинки повинен народитися хлопчик, для якого вже вибрали ім'я. Його назвуть Олександром.

Біана повинна була вчиться в 6 класі, але кинула навчання, оскільки поїхала до Києва. Медики кажуть, що вагітність протікає нормально, але у неї ще не сформувалася належним чином тазово-м'язова система, тому будуть робити кесарів розтин.

У Берегівській районній лікарні розповіли, що Біана поступила до них із загрозою передчасних пологів на 32 тижні вагітності, але зараз її стан задовільний.

За словами лікарів, вагітності в 11-річному віці на Закарпатті ще не було. У Берегівській міській раді, так і в управлінні Національно поліції Закарпаття стурбовані шокуючим випадком.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження, але ніхто з родичів дівчинки до правоохоронців не звертався.

Подробиці вагітності 11-річної дівчинки на Закарпатті (відео: YouTube)