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Отец ребенка из Киева: подробности беременности 11-летней девочки на Закарпатье

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Закарпатье, Среда 27 октября 2021 08:32
Отец ребенка из Киева: подробности беременности 11-летней девочки на Закарпатье Фото: подробности беременности 11-летней девочки на Закарпатье (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В селе Гать Береговской ТГ Закарпатской области проживает 11-летняя девочка, которая шокировала общественность своей беременностью. Биана находится на 34 неделе беременности и, по словам врачей, ее состояние удовлетворительное.

Об этом сообщает местный телеканал "Первый кабельный".

Мать девочки заявила, что ответственность за воспитание ребенка и внука возьмет на себя. Семья проживает в одном из ромских поселений.

Известно, что отец будущего ребенка живет в Киеве и ничего не знает о беременности Бианы. С девочкой он познакомился, когда ее семья работала в Киевской области на одной свалке. При этом они не знают, кто он и как его зовут.

"У нас в семье трое детей, Бианка сама решила рожать", - заявила мама беременной.

У 11-летней девочки должен родиться мальчик, для которого уже выбрали имя. Его назовут Александром.

Биана должна была учится в 6 классе, но бросила учебу, поскольку поехала в Киев. Медики говорят, что беременность протекает нормально, но у нее еще не сформировались должным образом тазово-мышечная система, поэтому будут делать кесарево сечение.

В Береговской районной больнице рассказали, что Биана поступила к ним с угрозой преждевременных родов на 32 неделе беременности, но сейчас ее состояние удовлетворительное.

По словам врачей, беременности в 11-летнем возрасте на Закарпатье еще не было. У Береговской городской раде, так и в управлении национально полиции Закарпатья обеспокоены шокирующим случаем.

В полиции уже открыли уголовное производство, но никто из родственников девочки к правоохранителям не обращался.

Подробности беременности 11-летней девочки на Закарпатье (видео: YouTube)

Напомним, Евгений Комаровский рассказал, влияет ли вакцинация от коронвируса на беременность.

Ранее Екатерина Кухар заявила о беременности на "Танцах со звездами".

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Закарпатская область беременность
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