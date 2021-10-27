ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Батько дитини з Києва: подробиці вагітності 11-річної дівчинки на Закарпатті

Новость на русском →
Закарпаття, Середа 27 жовтня 2021 08:32
Батько дитини з Києва: подробиці вагітності 11-річної дівчинки на Закарпатті Фото: подробиці вагітності 11-річної дівчинки на Закарпатті (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

У селі Гать Берегівської ТГ Закарпатської області проживає 11-річна дівчинка, яка шокувала громадськість своєю вагітністю. Біана перебуває на 34 тижні вагітності і, за словами лікарів, її стан задовільний.

Про це повідомляє місцевий телеканал "Перший кабельний".

Мати дівчинки заявила, що відповідальність за виховання дитини і онука візьме на себе. Сім'я проживає в одному з ромських поселень.

Відомо, що батько майбутньої дитини живе в Києві і нічого не знає про вагітність Біани. З дівчинкою він познайомився, коли її сім'я працювала в Київській області на одному звалищі. При цьому вони не знають, хто він і як його звуть.

"У нас в сім'ї троє дітей, Біанка сама вирішила народжувати", - заявила мама вагітної.

У 11-річної дівчинки повинен народитися хлопчик, для якого вже вибрали ім'я. Його назвуть Олександром.

Біана повинна була вчиться в 6 класі, але кинула навчання, оскільки поїхала до Києва. Медики кажуть, що вагітність протікає нормально, але у неї ще не сформувалася належним чином тазово-м'язова система, тому будуть робити кесарів розтин.

У Берегівській районній лікарні розповіли, що Біана поступила до них із загрозою передчасних пологів на 32 тижні вагітності, але зараз її стан задовільний.

За словами лікарів, вагітності в 11-річному віці на Закарпатті ще не було. У Берегівській міській раді, так і в управлінні Національно поліції Закарпаття стурбовані шокуючим випадком.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження, але ніхто з родичів дівчинки до правоохоронців не звертався.

Подробиці вагітності 11-річної дівчинки на Закарпатті (відео: YouTube)

Нагадаємо, Євген Комаровський розповів, чи впливає вакцинація від коронвірусу на вагітність.

Раніше Катерина Кухар заявила про вагітність на "Танцях з зірками".

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область беременность
LITE
Свято 27 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 27 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела