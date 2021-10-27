Батько дитини з Києва: подробиці вагітності 11-річної дівчинки на Закарпатті
У селі Гать Берегівської ТГ Закарпатської області проживає 11-річна дівчинка, яка шокувала громадськість своєю вагітністю. Біана перебуває на 34 тижні вагітності і, за словами лікарів, її стан задовільний.
Про це повідомляє місцевий телеканал "Перший кабельний".
Мати дівчинки заявила, що відповідальність за виховання дитини і онука візьме на себе. Сім'я проживає в одному з ромських поселень.
Відомо, що батько майбутньої дитини живе в Києві і нічого не знає про вагітність Біани. З дівчинкою він познайомився, коли її сім'я працювала в Київській області на одному звалищі. При цьому вони не знають, хто він і як його звуть.
"У нас в сім'ї троє дітей, Біанка сама вирішила народжувати", - заявила мама вагітної.
У 11-річної дівчинки повинен народитися хлопчик, для якого вже вибрали ім'я. Його назвуть Олександром.
Біана повинна була вчиться в 6 класі, але кинула навчання, оскільки поїхала до Києва. Медики кажуть, що вагітність протікає нормально, але у неї ще не сформувалася належним чином тазово-м'язова система, тому будуть робити кесарів розтин.
У Берегівській районній лікарні розповіли, що Біана поступила до них із загрозою передчасних пологів на 32 тижні вагітності, але зараз її стан задовільний.
За словами лікарів, вагітності в 11-річному віці на Закарпатті ще не було. У Берегівській міській раді, так і в управлінні Національно поліції Закарпаття стурбовані шокуючим випадком.
У поліції вже відкрили кримінальне провадження, але ніхто з родичів дівчинки до правоохоронців не звертався.
Подробиці вагітності 11-річної дівчинки на Закарпатті (відео: YouTube)
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