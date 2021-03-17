Отец 8-летней Миланы высказался о ее романе с 13-летним блогером: я просто в шоке
Скандал из-за отношений 8-летней девочки Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая набирает обороты. В этот раз о ситуации высказался отец девочки, и он откровенно шокирован.
Об этом пишет КП в Украине.
Что известно об отце Миланы Маханец
Мама Миланы рассталась с мужем, отцом девочки, где-то в 2019 году. Мужчину зовут Александр, и развод, по некоторой информации, был тяжелым. Приблизительно в это время началось преображение девочки - ее страница в соцсетях стала набирать подписчиков (сейчас 500 тысяч).
Отец девочки говорит, что о жене нет желания даже говорить, но дочке он пытается помогать и поддерживать общение.
"С дочерью я пытаюсь общаться и помогать, а о Дарье говорить нет желания. Сейчас я просто в шоке от происходящего. Все что творится, мягко говоря, неправильно", - говорит Александр.
Мама девочки очень изменилась за несколько лет
Дарья Маханец еще несколько лет назад работала администратором в общественной зоозащитной организации AnimalsinLawIrpin в Ирпене. О ней там только хорошие отзывы, но в какой-то момент связи с волонтерами резко оборвала.
Тогда она и начала заниматься модельной карьерой дочкой, раскручивая ее всевозможными способами, в том числе и таким, который прогремел на всю Украину.
Милана Маханец и Паша Пай (instagram.com/milamaxanets)
Как начиналась карьера Миланы
Девочка училась на курсах моделинга, она много снимается, выходит на подиумы и транслирует себя через соцсети.
В 2017-м году ее фото начали появляться в Instagram. А в 2018 году мать завела для Миланы аккаунт в популярной среди детей соцсети для создания коротких видео - Likee. 13-летний Паша Пай также Likee-блогер.
С мальчиком они познакомились семь месяцев назад и стали общаться ради хайпа, но потом, по словам самой девочки - сблизились и начали встречаться.
Милана Маханец и Паша Пай (instagram.com/milamaxanets)
В дело вмешалась полиция и защитники прав детей
После того, как об отношениях Миланы и Паши узнала общественность, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию. После чего мать девочки вызвали на допрос.
А эксперт-криминолог "Говорить Україна" Анна Маляр заявила, что подобные фото являются посягательством на нормальное половое развитие детей, которые это смотрят и изображают.
Отметим, что не так давно девочка сама прокомментировала их отношения, рассказав, что изначально они хотели так "хайпить", но потом привязались друг к другу.
Мама девочки Дарья Маханец также высказалась о скандале. Женщина не понимает, почему эта ситуация наделала столько шума. Она опровергла, что Милана и Паша живут вместе.
К слову, недавно выяснилось, что Милана Маханец - внучка известного чиновника из Верховной Рады.