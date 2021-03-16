8-летняя украинка закрутила роман с 13-летним блогером: ее мать вызвали в полицию

8-летняя украинка Мила Маханец начала встречаться с 13-летним блогером Пашей. Парочка публикует откровенные фото и видео в соцсетях, а общественность вовсю это обсуждает. Такие ранние отношения не остались без внимания у общественных деятелей, детского омбудсмена и полиции. Маму девочки Дарью вызвали на допрос в правоохранительные органы.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба уже отреагировал на такое раннее развитие девочки по прихоти мамы.

"Побудить других детей, известным можно стать очень просто — бери фотографируй обнаженные части своего тела, показывай сексуальное поведение, и чем раньше, тем лучше. Тем более тебя будут смотреть, тем скорее ты станешь популярным. Это может привести к сексуальной эксплуатации, к просмотра таких фотографий извращенцами соответствующими ", — сказал Николай Кулеба.

В сюжете сообщается, что на опубликованные в соцсетях фото и видео — обратили внимание и правоохранители. В Киевской областной полиции уже открыли производство и вызвали маму девочки на допрос.

Напомним, что дети на фото откровенно целуются, спят в одной постели. Девочку мама одевает в женские откровенные наряды, наносит ей макияж.

У модели Милы в соцсети Лайк 5 миллионов подписчиков. На нее смотрят миллионы несовершеннолетних, которые могут пародировать такой образ жизни.

Роман 8-летней украинки и 13-летнего блогера возмутил сеть