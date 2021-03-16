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Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера: дедушкой девочки оказался чиновник Рады

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 16:24
Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера: дедушкой девочки оказался чиновник Рады Дедушкой скандальной 8-летней блогерши оказался чиновник Рады (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Последние дни в сети активно обсуждается 8-летняя модель Мила Маханец, которая начала встречаться с 13-летним блогером Пашей Паем. Стало известно, что дедушкой девочки является главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.

Об этом сообщает "Сегодня".

В одной из соцсетей на странице Милы есть список ее родственников. В графе "дедушка" указан Сергей Шумейко 1962 года рождения. Человек с такими же данными работает в Верховной Раде.

Журналисты позвонили Сергею Шумейко, и он подтвердил, что является дедушкой Миланы Маханец.

Он также прокомментировал скандальные фотографии внучки вместе с 13-летним блогером.

"Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свое какое-то мнение", - заявил мужчина.

Напомним, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба отреагировал на этот скандал и маму девочки Дарью вызвали на допрос в правоохранительные органы. Ее дочь публиковала фото с 13-летним блогером и на снимках они обнимались, целовались и даже лежали в одной постели.

Ранее эксперт-криминолог "Говорить Україна" Анна Маляр также прокомментировала скандальные фото детей.

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