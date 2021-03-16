Роман 8-летней модели и 13-летнего блогера: дедушкой девочки оказался чиновник Рады

Последние дни в сети активно обсуждается 8-летняя модель Мила Маханец, которая начала встречаться с 13-летним блогером Пашей Паем. Стало известно, что дедушкой девочки является главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.

Об этом сообщает " Сегодня ".

В одной из соцсетей на странице Милы есть список ее родственников. В графе "дедушка" указан Сергей Шумейко 1962 года рождения. Человек с такими же данными работает в Верховной Раде.

Журналисты позвонили Сергею Шумейко, и он подтвердил, что является дедушкой Миланы Маханец.

Он также прокомментировал скандальные фотографии внучки вместе с 13-летним блогером.

"Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свое какое-то мнение", - заявил мужчина.