Батько 8-річної Мілани висловився про її роман з 13-річним блогером: я просто в шоці

Скандал через стосунки 8-річної дівчинки Мілани Маханець та 13-річного блогера Паші Пая набирає обертів. Цього разу про ситуацію висловився батько дівчинки, і він відверто шокований.

Що відомо про батька Мілани Маханець

Мама Мілани розлучилася з чоловіком, батьком дівчинки, десь у 2019 році. Чоловіка звати Олександр, і розлучення, за деякою інформацією, було важким. Приблизно в цей час почалося перетворення дівчинки - її сторінка в соцмережах стала набирати дописувачів (зараз 500 тисяч).

Батько дівчинки каже, що про дружину немає бажання навіть говорити, але доньці він намагається допомагати і підтримувати спілкування.

"З дочкою я намагаюся спілкуватися і допомагати, а про Дарину говорити немає бажання. Зараз я просто в шоці від того, що відбувається. Все що робиться, м'яко кажучи, неправильно", - говорить Олександр.

Мама дівчинки дуже змінилася за кілька років

Дарина Маханець ще кілька років тому працювала адміністратором у громадській зоозахисній організації AnimalsinLawIrpin в Ірпені. Про неї там тільки хороші відгуки, але в якийсь момент зв'язки з волонтерами різко обірвала.

Тоді вона і почала займатися модельною кар'єрою донькою, розкручуючи її всілякими способами, в тому числі і таким, який прогримів на всю Україну.

Мілана Маханець і Паша Пай (instagram.com/milamaxanets)

Як починалася кар'єра Мілани

Дівчинка вчилася на курсах моделінгу, вона багато знімається, виходить на подіуми і транслює себе через соцмережі.

У 2017-му році її фото почали з'являтися в Instagram. А в 2018 році мати завела для Мілани акаунт у популярній серед дітей соцмережі для створення коротких відео - Likee. 13-річний Паша Пай також Likee-блогер.

З хлопчиком вони познайомилися сім місяців тому і стали спілкуватися заради хайпу, але потім, за словами самої дівчинки - зблизилися і почали зустрічатися.

Мілана Маханець і Паша Пай (instagram.com/milamaxanets)

У справу втрутилася поліція і захисники прав дітей

Після того, як про стосунки Мілани і Паші дізналася громадськість, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба заявив, що звернувся в Генпрокуратуру, МВС і кіберполіцию. Після чого мати дівчинки викликали на допит.

А експерт-кримінолог "говорить Україна" Анна Маляр заявила, що подібні фото є посяганням на нормальний статевий розвиток дітей, які це дивляться і зображують.