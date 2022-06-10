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Отеки перед менструацией: почему они появляются и что делать

Отеки перед менструацией (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Ни для кого не секрет, что гормональный фон женщины колеблется в течение всего менструального цикла. Это - нормально. Но такие колебания могут вызывать и определенный дискомфорт и проблемы. Одна из таких - отеки перед месячными.

Гинеколог Анна Ролдугина рассказала в Instagram, почему появляются отеки и что можно сделать, чтобы облегчить свое состояние.

Думаю, сейчас многие вспомнят, как отекают груди, вызывая иногда болезненные ощущения. Но лишняя жидкость может застаиваться и в других частях тела.

В частности, женщины часто замечают увеличение объемов талии (может также быть вызвано вздутием, характерным в период ПМС), жалуются на отеки ног, а иногда и рук, лица.

Согласитесь, это существенно мешает нормальной жизни и активности. Но почему так происходит?

Причины появления отеков:

Большое количество эстрогена.

Он способен удерживать натрий в организме, что приводит и к накоплению лишней жидкости.

Недостача прогестерона.

В паре с избытком эстрогена происходит процесс образования отеков.

Пролактин.

Он, как и эстроген, может быть причиной задержки натрия, а следовательно, и излишней отечности.

Кроме этого, медицинские исследования подтверждают, что дополнительной причиной появления отеков может быть стресс. Из-за чрезмерных эмоциональных переживаний мозг начинает вырабатывать слишком много гормона гипофиза - АКТГ, а это приводит к тому, что жидкость, которая должна выводиться почками, частично всасывается обратно.

Также могут быть и другие причины:

  • избыточный вес;
  • заболевания почек, сердца и сосудов;
  • заболевания со стороны эндокринной системы;
  • и прочее.


Если вас волнует проблема появления отеков в период ПМС, обязательно обратитесь к врачу.

Иногда бывает достаточно таких простых методов, как холодные компрессы, а в других случаях необходимо назначение препаратов. Не терпите дискомфорт и вовремя обращайтесь к врачу, если вас что-то беспокоит.

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