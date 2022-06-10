Набряки перед менструацією: чому вони з'являються і що робити

Думаю, зараз багато хто згадає, як набрякають груди, викликаючи іноді болючі відчуття. Але зайва рідина може застоюватися і в інших частинах тіла.

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Зокрема, жінки часто помічають збільшення об'ємів талії (може також бути спричинене здуттям, характерним в період ПМС), жаліються на набряки ніг, а іноді і рук, обличчя.

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Погодьтеся, це суттєво заважає нормальному життю та активності. Але чому так відбувається?

Причини появи набряків:

Велика кількість естрогену.

Він здатен утримувати натрій в організмі, що призводить і до накопичення зайвої рідини.

Недостача прогестерону.

В парі з надлишком естрогену відбувається процес утворення набряків.

Пролактин.

Він, як і естроген, може бути причиною затримки натрію, а відтак, і надмірної набряклості.

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Окрім цього, медичні дослідження підтверджують, що додатковою причиною появи набряків може бути стрес. Через надмірні емоційні переживання мозок починає виробляти занадто багато гормону гіпофіза - АКТГ, а це призводить до того, що рідина, яка повинна виводитись нирками, частково всмоктується назад.

Також можуть бути і інші причини:

зайва вага;

захворювання нирок, серця та судин;

захворювання з боку ендокринної системи;

та інше.

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Якщо вас хвилює проблема появи набряків в період ПМС, обов'язково зверніться до лікаря.

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Іноді буває достатньо таких простих методів, як холодні компреси, а в інших випадках необхідне призначення препаратів. Не терпіть дискомфорт і вчасно звертайтеся до лікаря, якщо вас щось турбує.