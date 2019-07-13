Отдых на море: Google назвал самые популярные курорты среди украинцев

Коллаж (РБК-Украина)

Многие украинские туристы предпочитают "родные" курорты

Куда едут на море летом украинцы - вопрос, который интересует всех наших граждан в жаркий сезон. Несмотря на то, что экватор лета почти пройден, запросы людей на самый популярный поисковой сервис Google, не ослабевают. Итак, самыми популярными направлениями среди украинцев для отдыха летом стали:

1. Турция 2. Египет 3. Болгария 4. Грузия 5. Кипр 6. Греция 7. Черногория 8. Хорватия 9. Тунис 10. Испания

Фото: Курорты Болгарии (tut-cikavo.com)

Как видим, уже не первый год лидируют Турция, Египет и Болгария. Ни для кого не секрет, что эти страны привлекают украинцев теплым морем, поездками по системе "все включено" и достаточно хорошим сервисом за такие деньги.

Не стоит забывать и про украинские курорты, куда предпочитают ехать семьи с детьми или те, кто не хочет лететь на самолете. Топ направлений по родной стране выглядит так:

1. Бердянск 2. Карпаты 3. Одесса 4. Кирилловка 5. Затока 6. Геническ 7. Лазурное 8. Крым 9. Железный Порт 10.Урзуф (Азовское море)

Фото: Железный порт (luxinfo.com.ua)

Читайте также в нашем материале, куда поехать на море с детьми в Украине в июле. В нашей стране есть несколько популярных курортов, которые привлекают туристов.

Как мы ранее писали, девушка киевского футболиста отдыхает в оккупированном Крыму (фото). Девушка пожаловалась, что в оккупированном Крыму теперь стало дорого.

Кстати, экономят на различных статьях семейного бюджета около 90% украинцев.