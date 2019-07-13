ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Отдых на море: Google назвал самые популярные курорты среди украинцев

STYLERЖизнь    13.07.2019 - 12:55
Отдых на море: Google назвал самые популярные курорты среди украинцев
Коллаж (РБК-Украина)

Многие украинские туристы предпочитают "родные" курорты

Куда едут на море летом украинцы - вопрос, который интересует всех наших граждан в жаркий сезон. Несмотря на то, что экватор лета почти пройден, запросы людей на самый популярный поисковой сервис Google, не ослабевают. Итак, самыми популярными направлениями среди украинцев для отдыха летом стали:

1. Турция
2. Египет
3. Болгария
4. Грузия
5. Кипр
6. Греция
7. Черногория
8. Хорватия
9. Тунис
10. Испания

Отдых на море: Google назвал самые популярные курорты среди украинцевФото: Курорты Болгарии (tut-cikavo.com)

Как видим, уже не первый год лидируют Турция, Египет и Болгария. Ни для кого не секрет, что эти страны привлекают украинцев теплым морем, поездками по системе "все включено" и достаточно хорошим сервисом за такие деньги.

Не стоит забывать и про украинские курорты, куда предпочитают ехать семьи с детьми или те, кто не хочет лететь на самолете. Топ направлений по родной стране выглядит так:

1. Бердянск
2. Карпаты
3. Одесса
4. Кирилловка
5. Затока
6. Геническ
7. Лазурное
8. Крым
9. Железный Порт
10.Урзуф (Азовское море)

Отдых на море: Google назвал самые популярные курорты среди украинцевФото: Железный порт (luxinfo.com.ua)

Читайте также в нашем материале, куда поехать на море с детьми в Украине в июле. В нашей стране есть несколько популярных курортов, которые привлекают туристов.

Как мы ранее писали, девушка киевского футболиста отдыхает в оккупированном Крыму (фото). Девушка пожаловалась, что в оккупированном Крыму теперь стало дорого.

Кстати, экономят на различных статьях семейного бюджета около 90% украинцев.

С семьей на море: куда поехать отдыхать в Украине в июле Как лучше доехать к морю: украинцам рассказали о ценах и сервисе (видео)
Новости Украины отдых
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь