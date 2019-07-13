Отдых на море: Google назвал самые популярные курорты среди украинцев

Многие украинские туристы предпочитают "родные" курорты
Куда едут на море летом украинцы - вопрос, который интересует всех наших граждан в жаркий сезон. Несмотря на то, что экватор лета почти пройден, запросы людей на самый популярный поисковой сервис Google, не ослабевают. Итак, самыми популярными направлениями среди украинцев для отдыха летом стали:
1. Турция
2. Египет
3. Болгария
4. Грузия
5. Кипр
6. Греция
7. Черногория
8. Хорватия
9. Тунис
10. Испания
Фото: Курорты Болгарии (tut-cikavo.com)
Как видим, уже не первый год лидируют Турция, Египет и Болгария. Ни для кого не секрет, что эти страны привлекают украинцев теплым морем, поездками по системе "все включено" и достаточно хорошим сервисом за такие деньги.
Не стоит забывать и про украинские курорты, куда предпочитают ехать семьи с детьми или те, кто не хочет лететь на самолете. Топ направлений по родной стране выглядит так:
1. Бердянск
2. Карпаты
3. Одесса
4. Кирилловка
5. Затока
6. Геническ
7. Лазурное
8. Крым
9. Железный Порт
10.Урзуф (Азовское море)
Фото: Железный порт (luxinfo.com.ua)
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