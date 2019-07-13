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Відпочинок на морі: Google назвав найпопулярніші курорти серед українців

STYLERЖиття    13.07.2019 - 12:55
Відпочинок на морі: Google назвав найпопулярніші курорти серед українців
Колаж (РБК-Україна)

Багато українських туристів віддають перевагу "рідним" курорти

Куди їдуть на море влітку українці - питання, яке цікавить всіх наших громадян в спекотний сезон. Незважаючи на те, що екватор літа майже пройдено, запити людей на найпопулярніший пошуковий сервіс Google, не слабшають. Отже, найпопулярнішими напрямками серед українців для відпочинку влітку стали:

1. Туреччина
2. Єгипет
3. Болгарія
4. Грузія
5. Кіпр
6. Греція
7. Чорногорія
8. Хорватія
9. Туніс
10. Іспанія

Відпочинок на морі: Google назвав найпопулярніші курорти серед українцівФото: Курорти Болгарії (tut-cikavo.com)

Як бачимо, вже не перший рік лідирують Туреччина, Єгипет і Болгарія. Ні для кого не секрет, що ці країни приваблюють українців теплим морем, поїздками по системі "все включено" і досить хорошим сервісом за такі гроші.

Не варто забувати і про українські курорти, куди краще їхати сім'єю з дітьми або тим, хто не хоче летіти на літаку. Топ напрямків по рідній країні виглядає так:

1. Бердянськ
2. Карпати
3. Одеса
4. Кирилівка
5. Затока
6. Генічеськ
7. Лазурне
8. Крим
9. Залізний Порт
10.Урзуф (Азовське море)

Відпочинок на морі: Google назвав найпопулярніші курорти серед українцівФото: Залізний порт (luxinfo.com.ua)

Читайте також у нашому матеріалі, куди поїхати на море з дітьми в Україні в липні. У нашій країні є кілька популярних курортів, які приваблюють туристів.

Як ми раніше писали, дівчина київського футболіста відпочиває в окупованому Криму (фото). Дівчина поскаржилася, що в окупованому Криму тепер стало дорого.

До речі, економлять на різних статтях сімейного бюджету близько 90% українців.

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