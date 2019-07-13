Відпочинок на морі: Google назвав найпопулярніші курорти серед українців

Колаж (РБК-Україна)

Багато українських туристів віддають перевагу "рідним" курорти

Куди їдуть на море влітку українці - питання, яке цікавить всіх наших громадян в спекотний сезон. Незважаючи на те, що екватор літа майже пройдено, запити людей на найпопулярніший пошуковий сервіс Google, не слабшають. Отже, найпопулярнішими напрямками серед українців для відпочинку влітку стали:

1. Туреччина 2. Єгипет 3. Болгарія 4. Грузія 5. Кіпр 6. Греція 7. Чорногорія 8. Хорватія 9. Туніс 10. Іспанія

Фото: Курорти Болгарії (tut-cikavo.com)

Як бачимо, вже не перший рік лідирують Туреччина, Єгипет і Болгарія. Ні для кого не секрет, що ці країни приваблюють українців теплим морем, поїздками по системі "все включено" і досить хорошим сервісом за такі гроші.

Не варто забувати і про українські курорти, куди краще їхати сім'єю з дітьми або тим, хто не хоче летіти на літаку. Топ напрямків по рідній країні виглядає так:

1. Бердянськ 2. Карпати 3. Одеса 4. Кирилівка 5. Затока 6. Генічеськ 7. Лазурне 8. Крим 9. Залізний Порт 10.Урзуф (Азовське море)

Фото: Залізний порт (luxinfo.com.ua)

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