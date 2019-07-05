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Экономят на различных статьях семейного бюджета около 90% украинцев

Новости » Экономика    05.07.2019 - 21:52
Экономят на различных статьях семейного бюджета около 90% украинцев

Ни в чем себе не отказывают 4% респондентов, еще 5% отказались отвечать

В мае 2019 года прибегали к экономии на различных статьях семейного бюджета большинство граждан (91%) Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

При этом заявили, что ни на чем не экономят 4% респондентов, а 5% затруднились ответить.

По данным опроса, среднестатистическая украинская семья экономит примерно по 4-5 статьям семейного бюджета. Чаще всего, к числу таковых относятся такие наиболее затратные статьи расходов, как отдых, отпуск (54%), одежда и обувь (52%), продукты питания (48%), также коммунальные платежи (39%).

Экономят на различных статьях семейного бюджета около 90% украинцев

Опрос проводился в период с 21 по 30 мая 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group уверенность в завтрашнем дне отсутствует у большей украинцев (58%), а присутствует у относительного меньшинства (42%).

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, в мае 2019 года были удовлетворены своей нынешней жизнью 39% украинцев, в то время как 55% респондентов жизнь не удовлетворяла.

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