С семьей на море: куда поехать отдыхать в Украине в июле

Отдых на море в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Украине есть несколько популярных курортов, которые привлекают туристов

Куда поехать отдыхать на море в Украине - этот вопрос волнует всех тех, у кого отпуск в летние месяцы. В нашей стране есть несколько популярных курортов, которые удовлетворят потребности на любой вкус и кошелек. Если вас интересует бюджетный, семейный отдых, можете рассмотреть такие направления, как Одесса, Затока, Кирилловка, Бердянск и Коблево.

Одесса

В Одессе есть все не только для шумного молодежного отдыха, не стоит забывать о музеях и достопримечательностях этого города. Оперный театр, музеи – Художественный, Археологический, Дворец графа Воронцова. В городе находится огромное количество пляжей. Также для киноманов есть хорошие новости. В июле тут пройдет ежегодный Одесский кинофестиваль.

Фото: Пляж в Аркадии (odessamedia.net)

Бердянск

Это курортный город на северном побережье Азовского моря, который ежегодно посещает более 500 тысяч туристов из Украины и ближнего зарубежья. Визитная карточка города - это аквапарк "Мыс доброй надежды". Огромный плюс этого курорта - теплое и неглубокое море. Идеально для отдыха с детьми.

Фото: Бердянск (Денис Антонов)

Затока

Это курорт недалеко от Одессы. Привлекает туристов своей дешевизной и близостью к Одессе. Море здесь без перепадов глубины и обрывов, что отлично подойдет, если вы отправитесь на море с детьми. Номера в простом домике-гостинице здесь стартуют от 70 грн с человека за сутки.

Фото: Затока (Hotels24.ua)

Кирилловка

Этот поселок на Азовском море славится своим аквапарком и дельфинарием. Приемлемые, демократичные цены для отдыха с детьми. Помимо лечебных и экологических факторов, Кирилловка отличается близким расположением баз у моря.

Фото: Кирилловка (Hotels24.ua)

Коблево

Этот небольшой поселок и известный оздоровительный регион в Николаевской области на Черном море, ориентированный на отдых с детьми в непритязательной атмосфере. Тут есть дельфинарий, аквапарки, кафе и рестораны. Коблево окружено виноградниками. Часть расположена на берегу Тилигульского лимана.

Фото: Коблево (kirillovka.ks.ua)

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