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Поехала в Ялту: девушка киевского футболиста отдыхает в оккупированном Крыму (фото)

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 22:22
Поехала в Ялту: девушка киевского футболиста отдыхает в оккупированном Крыму (фото)
Девушка футболиста "Динамо" поехала в Крым (Коллаж РБК-Украина)

Девушка пожаловалась, что в оккупированном Крыму теперь стало дорого

Девушка защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Шабанова похвасталась фотографиям отдыха в оккупированном Крыму. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Известно, что избранницу Шабанова зовут Юлианна, она много занимается спортом, любит путешествия и увлекается йогой.

Как отметила Юлианна в комментариях к фотографиям, она поехала в Ялту, чтобы встретится там со своей хорошей подругой. Девушки сфотографировались на набережной Ялты, а также Юлианна показала видео с горы Ай-Петри.

 

Фото: instagram.com/yulichka_queen

"Прекрасный вид: чистое море, горы, кипарисы, инжир, фрукты, в общем все красиво, но стало дорого", - так девушка прокомментировала свой отдых в Крыму.

Ее возлюбленный, защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Шабанов, на данный момент находится на тренировочном сборе в Австрии. Известно, что 8 июля состоится третий спарринг во время подготовительного периода – против греческой команды "Олимпиакос".

Артему Шабанову 27 лет, он родился в Киеве. Футболом занимается с детства и получил воспитание в академии киевского "Динамо", после чего перешел в школу столичного "Арсенала". В 2014-2016 году он играл за луцкую "Волынь", а в январе 2018 года подписал четырехлетний контракт с "Динамо". В 2018 году он получил "Суперкубок Украины".

Напомним, ранее мы писали о том, что победительница украинского конкурса красоты из Житомира вышла замуж на российского сигаретного магната.

А также мы рассказывали о том, что футболиста убили из-за селфи с чужой женой.

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