Отдых в Кирилловке: что сейчас происходит на популярном курорте

В сети показали на видео, что сейчас происходит на курорте Азовского моря
В Украине лето в самом разгаре, а людей на местных курортах становится все больше по сравнению с началом июня. Поселок городского типа Кирриловка на Азовском море не исключение. Сюда уже приехало многочисленное количество туристов для того, чтобы насладиться летним отпуском и отдохнуть на бергу моря.
Так, в сети появилось видео, на котором показали, что сейчас происходит на курорте, сколько там людей, и есть ли медузы в море. Как оказалось, людей в Кирилловке достаточно много, пляжи совсем не безлюдные, но есть и приятный момент - медуз нет.
Автор видео прошелся с камерой своего жилья до пляжа. На улицах мы можем наблюдать множество людей, на базарчике идет бойкая торговля, царит обычная курортная атмосфера.
Как рассказывает сам мужчина на видео, вода в море не супер-чистая, ее цвет мутноватый.
Отдых в Кирилловке (YouTube)
В комментариях к видео украинцы отметили, что медузы в Азовском море сейчас все-таки есть.
Как мы ранее писали, на популярных курортах в Украине начали снижать цены на жилье.
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Автор: Людмила Жукова