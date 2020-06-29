Відпочинок в Кирилівці: що зараз відбувається на популярному курорті

У мережі показали на відео, що зараз відбувається на курорті Азовського моря
В Україні літо в самому розпалі, а людей на місцевих курортах стає все більше порівняно з початком червня. Селище міського типу Кирилівка на Азовському морі не виняток. Сюди вже приїхало численна кількість туристів для того, щоб насолодитися літньою відпусткою і відпочити на березі моря.
Так, в мережі з'явилося відео, на якому показали, що зараз відбувається на курорті, скільки там людей, і є медузи у море. Як виявилося, людей в Кирилівці досить багато, пляжі зовсім не безлюдні, але є і приємний момент - медуз немає.
Автор відео пройшовся з камерою свого житла до пляжу. На вулицях ми можемо спостерігати безліч людей, на базарчику йде жвава торгівля, панує звичайна курортна атмосфера.
Як розповідає сам чоловік на відео, вода в морі не суперчиста, її колір мутнуватий.
Відпочинок в Кирилівці (YouTube)
У коментарях до відео українці відзначили, що медузи в Азовському морі зараз все-таки є.
Як ми раніше писали, на популярних курортах в Україні почали знижувати ціни на житло.
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Автор: Людмила Жукова