Цены на отдых в Украине начали снижаться: что предлагают на популярных курортах

Отдых в Украине в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

На популярных курортах в Украине начали снижать цены на жилье

В Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса, однако его сменили на адаптивный и частично восстановили транспортное сообщение. Это дает возможность спланировать отдых на популярных курортах Украины.

Самые популярные и интересные предложения для отдыха в Украине – это морское побережье и Карпаты. Аналитики одного из популярных сайтов рассказали для Styler, какие цены ожидают украинцев в частных секторах.

Море

Лидером остается Одесса и большинство объявлений о бюджетном отдыхе можно найти в интернете. Есть бюджетные однокомнатные квартиры от 500 гривен в сутки, трехкомнатная обойдется в 1200 гривен в сутки. Цены на частные дома также снизились - от 1500 гривен в сутки.

Несколько иная ценовая политика в Черноморске Одесской области. Цены за домик – от 1500 гривен, аренда однокомнатной – от 450 гривен, двухкомнатной – от 500 гривен, а вот за трехкомнатную просят от 1000 гривен.

В Южном немного дешевле. Однокомнатные – от 400 гривен, двухкомнатная – 500 гривен, а за трехкомнатную – от 800 гривен в сутки.

Каролина-Бугаз и Затока в 2020 году немного дороже, чем другие курортные городки. Аренда домика стартует от 2000 гривен в сутки, в Затоке – от 1500 гривен.

На Азовском море популярнее всего стал Бердянск. Однокомнатная квартира обойдется отдыхающим от 300 гривен в сутки, двухкомнатная – от 450 гривен, за три комнаты придется выложить от 500 гривен в сутки. Аренда целого дома – от 1000 гривен.

Как рассказали владельцы жилья на побережье Черного моря, цены в ближайшее время могут спустить на 10 -15%, так как ожидаемого ажиотажа нет и заполняемость в частном секторе на конец июня составляет около 20-30%.

Карпаты

Любители свежего горного воздуха и активного отдыха с походами выбирают Закарпатье и Ивано-Франковскую область. На данный момент ситуация с таким отдыхом под вопросом из-за сильного наводнения во многих районах. Местные жители, которые предлагают в аренду жилье уже практически плачут, так как особого наплыва туристов не было и до того, как реки вышли из своих берегов.

Самым популярным местом для отдыха стало Яремче. Домики на 6-8 человек предлагаются в аренду от 1000 гривен. В Микуличине – от 1200 гривен в сутки. А вот в Ворохте цены ниже – от 500 гривен в сутки за домик.

В Славском цена за одного человека в среднем от 150 гривен в сутки, домик на двоих или четверых обойдется от 300 гривен. В Берегово цены не сильно отличаются, двухместная комната – от 200 гривен в сутки.

Напомним, ранее мы писали о том, куда можно поехать в Украине отдохнуть летом 2020 года.

А также рассказывали о том, какие места для отдыха на Закарпатье самые интересные.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова