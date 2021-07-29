В отделениях "Новой почты" в Киеве и Одессе взорвали самодельные бомбы: фото с места ЧП

В Киеве произошел взрыв почтомата "Новой почты" в одном из торговых центов. Аналогичное ЧП случилось также в Одессе в почтовом отделении. В обоих случаях правоохранители установили, что сдетонировали самодельные устройства.

Об этом 29 июля передали в пресс-службе полиции Киева.

Взрыв в Киеве

Инцидент в столице произошел утром в Оболонском районе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

На место происшествия в ТЦ прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Предварительно правоохранители установили, что в одной из сундуков почтомата произошла детонация самодельного устройства на основе пиротехнических изделий.

В Киеве произошел взрыв в почтомате "Новой почты" в торговом центре на Оболони (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Взрыв в Одессе

Как проинформировали в отделе коммуникации полиции Одесской области, этим же утром к ним обратились представители почты с заявлением о том, что обнаружили поврежденные дверцы ячейки для хранения посылок в почтовом отделении на Николаевской дороге.

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции вместе с работниками управления взрывотехнической службы областной полиции в ходе обследования объекта установили, что в одной из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена.

В результате взрыва никто не пострадал.

Остатки от бомбочки отправили на экспертизу.

В Одессе в ящике почтомата "Новой почты" взорвалось самодельное устройство (фото: od.npu.gov.ua)

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к ней причастными.

По факту инцидентов и в Киеве, и в Одессе, были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Как передает местное издание "Думская", взрыв прогремел на Николаевской дороге, 170а в отделении "Новой почты", которое примыкает к супермаркету "АТБ".

В Одессе произошел взрыв в отделении "Новой почты" (фото: dumskaya.net)