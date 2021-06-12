ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве вспыхнул прицеп с посылками "Новой почты": возместят ли клиентам убытки

Новина українською →
Киев, Суббота 12 июня 2021 17:39
В Киеве вспыхнул прицеп с посылками "Новой почты": возместят ли клиентам убытки Фото: в Киеве горел прицеп с посылками "Новой почты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве загорелся прицеп с посылками "Новой почты", которые должны были развозить. Инцидент произошел в субботу утром на территории столичного терминала почтового оператора - в Жулянах.

Об этом 12 июня передает ТСН.

По информации компании, возгорание произошло из-за одной из посылок в прицепе. Это и привело к воспламенению других, пламя разрасталось.

На место происшествия прибыли пожарные ГСЧС, и пожар удалось локализовать и полностью потушить.

В "Новой почте" обратились с просьбой относительно посылок, и настоятельно призвали не отправлять никаких запрещенных грузов, так как это может привести к очень серьезных негативным последствиям.

Возместят ли ущерб клиентам "Новой почты"

В компании отметили, что объявленная стоимость посылок, которые были в контейнере, будет компенсирована клиентам.

"Компания выплатит компенсации клиентам согласно объявленной стоимости отправления. Просим клиентов соблюдать правила оказания услуг и не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлением", - сказали в "Новой Почте".

В Киеве вспыхнул прицеп с посылками &quot;Новой почты&quot;: возместят ли клиентам убытки

В Жулянах около Киева горели посылки "Новой почты" (фото: t.me/dtpkievua)

Как сообщалось, в апреле в Киеве мошенник воровал из посылок прямо в отделении "Новой почты", и в полиции показали видео преступления.

Напомним, что ранее на Николаевской дороге в Одессе произошел пожар в отделении "Новой почты", и тогда очаг возгорания находился на крыше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев пожар почтовые услуги Новая почта
LITE
Праздник 12 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник
Праздник 12 июня: какой сегодня день, что категорически нельзя делать и кто именинник