В Киеве вспыхнул прицеп с посылками "Новой почты": возместят ли клиентам убытки

В Киеве загорелся прицеп с посылками "Новой почты", которые должны были развозить. Инцидент произошел в субботу утром на территории столичного терминала почтового оператора - в Жулянах.

По информации компании, возгорание произошло из-за одной из посылок в прицепе. Это и привело к воспламенению других, пламя разрасталось.

На место происшествия прибыли пожарные ГСЧС, и пожар удалось локализовать и полностью потушить.

В "Новой почте" обратились с просьбой относительно посылок, и настоятельно призвали не отправлять никаких запрещенных грузов, так как это может привести к очень серьезных негативным последствиям.

Возместят ли ущерб клиентам "Новой почты"

В компании отметили, что объявленная стоимость посылок, которые были в контейнере, будет компенсирована клиентам.

"Компания выплатит компенсации клиентам согласно объявленной стоимости отправления. Просим клиентов соблюдать правила оказания услуг и не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлением", - сказали в "Новой Почте".

В Жулянах около Киева горели посылки "Новой почты" (фото: t.me/dtpkievua)