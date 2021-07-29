У відділеннях "Нової пошти" у Києві та Одесі підірвали саморобні бомби: фото з місця НП
У Києві стався вибух поштомату "Нової пошти" в одному з торгових центів. Аналогічна НП сталася також в Одесі в поштовому відділенні. В обох випадках правоохоронці встановили, що здетонували саморобні пристрої.
Про це 29 липня передали в прес-службі поліції Києва.
Вибух у Києві
Інцидент у столиці стався вранці в Оболонському районі. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
На місце події в ТЦ прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
Попередньо правоохоронці встановили, що в одній зі скринь поштомату сталася детонація саморобного пристрою на основі піротехнічних виробів.
У Києві стався вибух у поштоматі "Нової пошти" в торговому центрі на Оболоні (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Вибух в Одесі
Як проінформували у відділі комунікації поліції Одеської області, цього ж ранку до них звернулися представники пошти із заявою про те, що виявили пошкоджені дверцята комірки для зберігання посилок в поштовому відділенні на Миколаївській дорозі.
Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції разом з працівниками управління вибухотехнічної служби обласної поліції в ході обстеження об'єкта встановили, що в одній з ящиків поштомату спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену.
В результаті вибуху ніхто не постраждав.
Залишки від бомбочки відправили на експертизу.
В Одесі в ящику поштомату "Нової Пошти" вибухнув саморобний пристрій (фото: od.npu.gov.ua)
Правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетними.
За фактом інцидентів і в Києві, і в Одесі, були відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
Як передає місцеве видання "Думська", вибух прогримів на Миколаївській дорозі, 170а у відділенні "Нової пошти", яке примикає до супермаркету "АТБ".
В Одесі стався вибух у відділенні "Нової Пошти" (фото: dumskaya.net)
Раніше повідомлялося, що в червні в Києві спалахнув причіп з посилками "Нової пошти" - займання сталося через одну з посилок, які були в контейнері.
Також ми писали про те, що перед цим на Миколаївській дорозі в Одесі сталася пожежа у відділенні "Нової Пошти", і тоді осередок загоряння знаходився на даху.