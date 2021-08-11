Мошенники из России разводят украинцев на деньги, используя видео Насти Каменских

Мошенники выманивают деньги у доверчивых пользователей сети с помощью различных "лохотронов", а чтобы завлечь жертву., нередко используют в своих схемах фото или видео известных артистов, которые якобы рекламируют такие "супер предложения". Так, недавно аферисты разводили граждан "при помощи" ведущей "плюсов" Аллы Мазур , а также комика Евгения Кошевого из "Квартала 95" . Знаменитая певица Настя Каменских тоже попала под прицел злоумышленников.

Как российские мошенники разводили на деньги украинцев от имени поп-звезды, используя похищенный у нее контент - читайте в материале ниже.

Суть схемы такая - задурить мозги людям будто бы акцией или розыгрышем, который устроила знаменитость, чтобы наивные пользователи сети переслали преступникам 145 гривен, и впоследствии получили якобы гарантированные призы в виде авто или десятков тысяч гривен.

Для этого мошенники в Facebook и Instagram несколько месяцев назад продвигали платную рекламу.

"Этот крутой BMW или 5 миллионов гривен получит один из вас от меня уже совсем скоро" - говорилось в посте от фейкового аккаунта Каменских с видео, где она предлагает поучаствовать в розыгрышах авто.

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Под этой публикацией далее шло большое количество комментариев от юзеров со словами благодарности за "полученные деньги". Также они заверяли всех, что все действительно работает, и рекомендовали участвовать остальным.

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Для этого нужно было ответить на ряд вопросов от "рекламодателей". После этого на сайте ресурса появлялось сообщение, что вам зачисляется вознаграждение в размере 58 353 грн, и чтобы получить средства, нужно совершить платеж 145 грн, которые к слову обещали вернуть вместе с призовыми. Деньги, естественно, мошенники никому не высылали.

На самом деле аферисты просто украли и отредактировали видео с официальной страницы Каменских, и позже возмущенная певица даже публиковала заявление в своем Instagram, в котором предупреждала о мошеннической схеме и обмане.

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Впрочем, даже после этого такая реклама все равно оставалась в социальных сетях, завлекая в сети мошенников новых доверчивых жертв.