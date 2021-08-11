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Мошенники из России разводят украинцев на деньги, используя видео Насти Каменских

Новина українською →
Среда 11 августа 2021 23:09
Мошенники из России разводят украинцев на деньги, используя видео Насти Каменских Коллаж РБК-Украина: Каменских стала жертвой мошенников
Автор: Владимир Костырин

Мошенники выманивают деньги у доверчивых пользователей сети с помощью различных "лохотронов", а чтобы завлечь жертву., нередко используют в своих схемах фото или видео известных артистов, которые якобы рекламируют такие "супер предложения". Так, недавно аферисты разводили граждан "при помощи" ведущей "плюсов" Аллы Мазур, а также комика Евгения Кошевого из "Квартала 95". Знаменитая певица Настя Каменских тоже попала под прицел злоумышленников.

Как российские мошенники разводили на деньги украинцев от имени поп-звезды, используя похищенный у нее контент - читайте в материале ниже.

Суть схемы такая - задурить мозги людям будто бы акцией или розыгрышем, который устроила знаменитость, чтобы наивные пользователи сети переслали преступникам 145 гривен, и впоследствии получили якобы гарантированные призы в виде авто или десятков тысяч гривен.

Для этого мошенники в Facebook и Instagram несколько месяцев назад продвигали платную рекламу.

"Этот крутой BMW или 5 миллионов гривен получит один из вас от меня уже совсем скоро" - говорилось в посте от фейкового аккаунта Каменских с видео, где она предлагает поучаствовать в розыгрышах авто.

Мошенники из России разводят украинцев на деньги, используя видео Насти Каменских

Скриншот

Под этой публикацией далее шло большое количество комментариев от юзеров со словами благодарности за "полученные деньги". Также они заверяли всех, что все действительно работает, и рекомендовали участвовать остальным.

Мошенники из России разводят украинцев на деньги, используя видео Насти Каменских

Скриншот комментариев

Для этого нужно было ответить на ряд вопросов от "рекламодателей". После этого на сайте ресурса появлялось сообщение, что вам зачисляется вознаграждение в размере 58 353 грн, и чтобы получить средства, нужно совершить платеж 145 грн, которые к слову обещали вернуть вместе с призовыми. Деньги, естественно, мошенники никому не высылали.

На самом деле аферисты просто украли и отредактировали видео с официальной страницы Каменских, и позже возмущенная певица даже публиковала заявление в своем Instagram, в котором предупреждала о мошеннической схеме и обмане.

Мошенники из России разводят украинцев на деньги, используя видео Насти Каменских

Скриншот

Впрочем, даже после этого такая реклама все равно оставалась в социальных сетях, завлекая в сети мошенников новых доверчивых жертв.

Кстати, Настя Каменских становится жертвой мошенников уже не впервые - ранее имя звезды использовали для рекламы продуктов для похудения.

Напомним также, что в Украине активизировались мошенники, которые маскируются под "ПриватБанк" и обещают бешеные деньги.

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Настя Каменских
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