Если у вас есть такие гривны - вы ничего за них не купите: как выглядят купюры (фото)

За некоторые гривневые банкноты вы не сможете ничего купить (фото: РБК-Украина)

Гривны в Украине имеют современный дизайн и надежную защиту от подделки. Но у всех банкнот и монет свой жизненный цикл, после которого они изымают из оборота. Поэтому если вы нашли в кармане старой осенней куртки 100-гривневую купюру - не спешите радоваться. Потому что, возможно, вы ничего не сможете купить за нее.

Какие банкноты сегодня являются актуальными и единственным законным платежным средством в Украине, а какие можно просто "повесить в рамочку" (или продать на аукционе) - смотрите ниже в материале Styler.