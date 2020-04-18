Как освятить пасхальную корзинку во время карантина в Украине: все способы

Пасха 2020 (коллаж РБК-Украина)

На Пасху украинцы в условиях карантина могут освятить и благословить паски по-разному

Пасха в Украине в 2020 году из-за карантина будет праздноваться 19 апреля с учетом введенных ограничений в связи с коронавирусом. Освятить пасхальные корзинки украинцы могут не в храмах - чтобы не подвергнуться риску заразиться - а у себя дома. Но есть и другие способы обеспечить на своем праздничном столе освященные и благословленные паски.

Первый вариант - домашний, который особо рекомендован украинскими церквями, медиками и властью. Можно прочитать молитву и окропить пасхальные яства святой водой (крещенской). Это советуют делать главе семейства.

Следить за праздничными богослужениями в храмах в прямом эфире можно по телевизору или в онлайне в интернете.

Второй вариант - церковный, но тут важно придерживаться всех карантинных требований и учитывать принятые в регионах правила. Обязательно соблюдайте социальную дистанцию, носите защитные медицинские маски, а также желательно быть в перчатках.

Напомним также, что в храмах допускается нахождение не более двух прихожан, а на самих службах - только священники.

В этом случае некоторые священнослужители призвали оставить пасхальную корзинку во дворе церкви, а батюшка сам подойдет и освятит. После этого можно вернуться за пасками и крашенками и отнести их домой.

Третий вариант - уличный. В разных населенных пунктах и особенно в сельской местности, священники будут разъезжать на авто и святить и благословлять пасхальные корзинки на перекрестках. Количество локаций в разных городах церкви определяют на свое усмотрение. Время такого обхода/объезда - ориентировочно до полудня, чтобы все успели освятить и благословить праздничную еду.

Четвертый способ - купить в магазине уже освященную паску. Священники решили провести ритуал прямо в пекарнях или в магазинах в городах Украины. Таким образом, покупатели смогут получить уже благословленный товар прямо на прилавках торговых точек.

Напомним, что ранее мы писали о том, какой молитвой можно освятить и благословить паски и крашенки на Пасху у себя дома.

Также рекомендуем ознакомиться, на каких каналах и где в сети смотреть Пасхальные богослужения, и в каких церквях они будут происходить.