Пасхальное богослужение в Украине онлайн и по ТВ: где и из каких церквей смотреть

Пасхальное богослужение 2020 (Фото: РБК-Украина)

Богослужения на Пасху покажут в прямом эфире несколько украинских каналов и в интернете

Пасха 2020 в Украине из-за карантина отмечается по-особенному в этот раз. 19 апреля верующих призывают оставаться дома и не ходить в храмы, а участвовать в праздничных богослужениях можно дистанционно. Для этого церкви запускают трансляции службы и Пасхальной литургии, следить за которыми можно по телевизору или в интернете.

На каких ресурсах в сети и телеканалах ведутся трансляции из разных храмов во всех уголках страны - в материале Styler.

Так, трансляции ПЦУ, УПЦ МП и УГКЦ покажут центральные украинские телеканалы.

Пасхальное богослужение - Православная церковь Украины

Праздничную службу ПЦУ покажут телеканалы "1+1" и "UA:Перший".

Начинается служба с 23.30 вечером 18 апреля и продлится до 03.00 уже 19-го.

Для тех, кто хочет посмотреть службу онлайн в интернете, трансляции ведутся в соцсети Facebook и на YouTube.

Пасхальное богослужение - УПЦ МП

Службу будут транслировать на телеканалах "Украина" и "Интер".

Время начала: с 23:30 до 3:00 в ночь на 19 апреля.

Для онлайн просмотра: социальная сеть Facebook и видео-хостинг YouTube.

Пасхальное богослужение - Украинская греко-католическая церковь

Пасхальное богослужение для украинских греко-католиков покажут телеканалы "ICTV" и "UA:Перший".

Трансляция начнется 19 апреля в 07.30 и продлится до 11:30.

Чтобы посмотреть богослужение в интернете, зайдите на ссылки в соцсети Facebook и на YouTube.

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