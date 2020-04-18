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Як освятити великодній кошик під час карантину в Україні: всі способи

STYLERЖиття    18.04.2020 - 19:39
Як освятити великодній кошик під час карантину в Україні: всі способи
Великдень 2020 (колаж РБК-Україна)

На Великдень українці в умовах карантину можуть освятити і благословити паски по-різному

Великдень в Україні у 2020 році через карантин святкуватиметься 19 квітня з урахуванням введених обмежень у зв'язку з коронавірусом. Освятити великодні кошики українці можуть не в храмах - щоб не піддатися ризику заразитися - а у себе вдома. Але є й інші способи забезпечити на своєму святковому столі освячені та благословенні паски.

Перший варіант - домашній, який особливо рекомендований українськими церквами, медиками і владою. Можна прочитати молитву і окропити великодні страви святою водою (з Водохреща). Це радять робити главі сімейства.

Стежити за святковими богослужіннями у храмах в прямому ефірі можна по телевізору або в онлайні в інтернеті.

Другий варіант - церковний, але тут важливо дотримуватися всіх карантинних вимог і враховувати прийняті в регіонах правила. Обов'язково дотримуйтесь соціальну дистанцію, носіть захисні медичні маски, а також бажано бути в рукавичках.

Нагадаємо також, що в храмах допускається перебування не більше двох парафіян, а на самих службах - тільки священики.

В цьому випадку деякі священнослужителі закликали залишити великодній кошик у дворі церкви, а батюшка сам підійде і освятить. Після цього можна повернутися за пасками і крашанками та віднести їх додому.

У храмах вже розмічають місця для прихожан, щоб вони дотримувалися потрібної дистанції.

Відео: Такі розмітки для прихожан на Великдень малюють біля церков

Третій варіант - вуличний. У різних населених пунктах, особливо в сільській місцевості, священики будуть роз'їжджати на авто і святити та благословляти великодні кошики на перехрестях. Кількість локацій в різних містах церкви визначають на свій розсуд. Час такого обходу/об'їзду - орієнтовно до полудня, щоб усі встигли освятити і благословити святкову їжу.

Четвертий спосіб - купити в магазині вже освячену паску. Священики вирішили провести ритуал прямо в пекарнях або в магазинах у містах України. Таким чином, покупці зможуть отримати вже благословенний товар прямо на прилавках торгових точок.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, якою молитвою можна освятити і благословити паски та крашанки на Великдень у себе вдома.

Також рекомендуємо ознайомитися, на яких каналах і де в мережі дивитися Великодні богослужіння, і в яких церквах вони будуть відбуватися.

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