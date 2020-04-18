Какой молитвой украинцам освятить и благословить пасхальные корзинки

В Украине Пасха в этом году празднуется в условиях карантина, и верующим советуют освящать паски самостоятельно дома
Пасха 2020 в Украине является великим христианским праздником, и в этот раз верующие 19 апреля будут чествовать Воскрешение Спасителя по-особенному - из-за карантина в связи с коронавирусом. Украинские церкви призвали прихожан на праздник оставаться дома, смотреть трансляцию богослужения, а паски можно посвятить самостоятельно, а не в храмах.
Так, верующие могут сами окропить свои пасхальные корзинки святой водой (часто она остается у людей дома после Крещения) после того, как будут прочитаны соответствующие молитвы во время церковной службы.
Какие молитвы читать для освящение пасок и крашенок, если не удалось следить за богослужением онлайн - читайте в материале Styler.
Владыка Святый Отче Вседержителю, древний Боже,
благоволи освятить хлеб этот Твоим святым духовным благословением,
чтобы он был всем, потребляющим его, спасением души,
на здоровье телесное и защиту от всех недугов, всякого вражеского коварства.
Милостью и щедротами единородного Сына Твоего,
что с Ним благословен еси,
со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Воззри, Господи, Иисусе Христе, Боже наш,
на агнца этого и на всю остальную мясную пищу,
благослови и освяти их, как благословил и освятил еси агнца,
что Тебе привел верный Авраам,
и агнца, который Тебе Авель принес от плодов,
также и теленка откормленного, которого велел ты заколоть
для сына блудного, что снова вернулся к Тебе.
И как тот сподобился насладиться Твоей милости,
так и мы от Тебя, этих благословенных и освященных блюд потребляя,
Твое благословение со здоровьем все получим, честного ради креста Твоего
и трехдневного из мертвых воскресение.
Ибо Ты истинная пища и Податель благ, все благословишь и освящаешь, Христе Боже наш,
и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем
и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи, Иисусе Христе, Боже наш,
благослови нам пищу и питие молитвами
Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих,
яко благословен во веки веков. Аминь.
После каждой молитвы пасхальную корзинку нужно перекрестить.
Ранее мы писали о том, какие обряды обязательно нужно сделать в праздник Пасхи.
Также сообщалось, что некоторые вещи и поступки в этот великий христианский праздник строго запрещены.
Напомним, что Styler также рассказывал, на каких каналах и в какое время будут вести прямые трансляции праздничных Пасхальных богослужений в разных церквях в Украине.