Какой молитвой украинцам освятить и благословить пасхальные корзинки

Пасха 2020 (фото: РБК-Украина)

В Украине Пасха в этом году празднуется в условиях карантина, и верующим советуют освящать паски самостоятельно дома

Пасха 2020 в Украине является великим христианским праздником, и в этот раз верующие 19 апреля будут чествовать Воскрешение Спасителя по-особенному - из-за карантина в связи с коронавирусом. Украинские церкви призвали прихожан на праздник оставаться дома, смотреть трансляцию богослужения, а паски можно посвятить самостоятельно, а не в храмах.

Так, верующие могут сами окропить свои пасхальные корзинки святой водой (часто она остается у людей дома после Крещения) после того, как будут прочитаны соответствующие молитвы во время церковной службы.

Какие молитвы читать для освящение пасок и крашенок, если не удалось следить за богослужением онлайн - читайте в материале Styler.

Молитва на благословение паски

Владыка Святый Отче Вседержителю, древний Боже, благоволи освятить хлеб этот Твоим святым духовным благословением, чтобы он был всем, потребляющим его, спасением души, на здоровье телесное и защиту от всех недугов, всякого вражеского коварства. Милостью и щедротами единородного Сына Твоего, что с Ним благословен еси, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва на благословение мясной пищи

Воззри, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, на агнца этого и на всю остальную мясную пищу, благослови и освяти их, как благословил и освятил еси агнца, что Тебе привел верный Авраам, и агнца, который Тебе Авель принес от плодов, также и теленка откормленного, которого велел ты заколоть для сына блудного, что снова вернулся к Тебе. И как тот сподобился насладиться Твоей милости, так и мы от Тебя, этих благословенных и освященных блюд потребляя, Твое благословение со здоровьем все получим, честного ради креста Твоего и трехдневного из мертвых воскресение. Ибо Ты истинная пища и Податель благ, все благословишь и освящаешь, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

На благословение всей пищи и напитков

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, яко благословен во веки веков. Аминь.

После каждой молитвы пасхальную корзинку нужно перекрестить.

Ранее мы писали о том, какие обряды обязательно нужно сделать в праздник Пасхи.

Также сообщалось, что некоторые вещи и поступки в этот великий христианский праздник строго запрещены.

Напомним, что Styler также рассказывал, на каких каналах и в какое время будут вести прямые трансляции праздничных Пасхальных богослужений в разных церквях в Украине.