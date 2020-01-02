ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Освобожденный из плена 19-летний моряк женился: фото и видео торжества

STYLERЖизнь    02.01.2020 - 15:56
Освобожденный из плена 19-летний моряк женился: фото и видео торжества
Освобожденный моряк Андрей Эйдер женился (фото: коллаж РБК-Украина)

Андрей Эйдер женился на своей девушке Марине

Освобожденный моряк Андрей Эйдер женился на своей возлюбленной Марине. Пара расписалась 31 декабря на Софийской площади. Торжественный момент происходил на глазах тысяч очевидцев и миллионов телезрителей, которые наблюдали за событием в новогоднем выпуске ТСН.

Марина ждала своего возлюбленного больше 9-ти месяцев. Когда Андрей наконец-то попал в Украину вместе с другими военнопленными моряками и политзаключенными Кремля, то сразу же сделал Марине предложение.

Освобожденный из плена 19-летний моряк женился: фото и видео торжестваОсвобожденный из плена 19-летний моряк женился: фото и видео торжества

Свадьба Андрея Эйдера и Марины (фото: facebook.com/maria.slaille)

Андрей заранее готовился к этому, поэтому находясь еще в плену в РФ попросил родителей через своего адвоката купить ему кольцо. Когда Марина навещала Андрея в военном госпитале он предложил ей выйти за него замуж. Девушка была тронута этим, и приняла предложение руки и сердца.

Освобожденный из плена 19-летний моряк женился: фото и видео торжестваОсвобожденный из плена 19-летний моряк женился: фото и видео торжества

Свадьба Андрея Эйдера и Марины (фото: facebook.com/maria.slaille)

Программа новостей взяла на себя все расходы на организацию свадебного торжества, и даже подобрала Андрею свадебный костюм, а Марине роскошное платье.

Освобожденный из плена 19-летний моряк женился: фото и видео торжества

Свадьба Андрея Эйдера и Марины (фото: facebook.com/maria.slaille)

Праздничный выпуск ТСН прошел 31 декабря в 19:30 на телеканале "1+1".

Освобожденный моряк Андрей Эйдер женился (фото: YouTube)

Напомним, что освобожденный украинский моряк Виктор Беспальченко сыграл долгожданную свадьбу с красавицей-невестой Татьяной. Торжество состоялось в Херсоне. При этом молодые расписались в Московском СИЗО Лефортово, куда направили украинских моряков после того, как их обвинили в "нарушении границы" в 2018 году.

Будто в Голливуд попал: освобожденный из плена сделал заявление об Украине Загадочное исчезновение: у берегов Шри-Ланки пропал украинский моряк (видео)
Новости Украины освобождениеморяки
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь