Освобожденный из плена 19-летний моряк женился: фото и видео торжества

Освобожденный моряк Андрей Эйдер женился (фото: коллаж РБК-Украина)

Андрей Эйдер женился на своей девушке Марине

Освобожденный моряк Андрей Эйдер женился на своей возлюбленной Марине. Пара расписалась 31 декабря на Софийской площади. Торжественный момент происходил на глазах тысяч очевидцев и миллионов телезрителей, которые наблюдали за событием в новогоднем выпуске ТСН.

Марина ждала своего возлюбленного больше 9-ти месяцев. Когда Андрей наконец-то попал в Украину вместе с другими военнопленными моряками и политзаключенными Кремля, то сразу же сделал Марине предложение.

Свадьба Андрея Эйдера и Марины (фото: facebook.com/maria.slaille)

Андрей заранее готовился к этому, поэтому находясь еще в плену в РФ попросил родителей через своего адвоката купить ему кольцо. Когда Марина навещала Андрея в военном госпитале он предложил ей выйти за него замуж. Девушка была тронута этим, и приняла предложение руки и сердца.

Свадьба Андрея Эйдера и Марины (фото: facebook.com/maria.slaille)

Программа новостей взяла на себя все расходы на организацию свадебного торжества, и даже подобрала Андрею свадебный костюм, а Марине роскошное платье.

Свадьба Андрея Эйдера и Марины (фото: facebook.com/maria.slaille)

Праздничный выпуск ТСН прошел 31 декабря в 19:30 на телеканале "1+1".

Освобожденный моряк Андрей Эйдер женился (фото: YouTube)

Напомним, что освобожденный украинский моряк Виктор Беспальченко сыграл долгожданную свадьбу с красавицей-невестой Татьяной. Торжество состоялось в Херсоне. При этом молодые расписались в Московском СИЗО Лефортово, куда направили украинских моряков после того, как их обвинили в "нарушении границы" в 2018 году.