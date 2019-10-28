Горько! Освобожденный украинский моряк сыграл долгожданную свадьбу с красавицей-невестой

Виктор Беспальченко (фото: narodna-pravda.ua)

Украинский моряк отпраздновал бракосочетание со своей невестой Татьяной в Херсоне

Освобожденный из российского плена моряк Виктор Беспальченко сыграл долгожданную свадьбу со своей невестой Татьяной. Расписались молодые люди еще в Московском СИЗО Лефортово, куда направили арестованных украинских моряков по обвинению в "нарушении границы" в 2018 году. Именно тогда, в водах Черного моря россияне захватили несколько украинских судов.

По словам пары, свадьбу они планировали давно, так как встречаются и любят друг друга уже 5 лет. Осенью 2018-го, накануне морского похода, Виктор сделал девушке предложение. Свадьбу назначили на апрель 2019-го, однако во время перехода вблизи Керченского пролива россияне захватили его в плен.

Свадьба Виктора Беспальченко (favoritekherson.co)

"У нас роспись это был повод увидеться, потому что за все время нам не давали ни свиданий, ни общения никакого и это были именно те моменты счастливые для нас, что мы могли друг друга обнять, поцеловать, какой-то символический день, сегодня же - это особый, среди друзей, родных, мы очень счастливы", - рассказали Татьяна и Виктор.

Торжественная церемония бракосочетания прошла под Херсоном, в винодельческом имении князя Трубецкого. На праздничном событии присутствовало много людей. Пришли поздравить Виктора и моряки.

Вскоре молодые поедут в медовый месяц, потом Виктор вернется на службу,а татьяна начнет "вить гнездо" в новой квартире молодоженов.