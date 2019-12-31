Освобожденный из плена моряк сегодня женится на Софийской площади в прямом эфире

Андрей Эйдер с невестой Мариной (фото: пресс-служба ТСН)

Освобожденный из российского плена моряк Андрей Эйдер женится 31 декабря на Софиевской площади

Украинские военнопленные моряки и политзаключенные Кремля вернулись в Украину 7 сентября. После освобождения 19-летний моряк Андрей Эйдер сразу же сделал предложение своей возлюбленной девушке Марине, которая согласилась выйти за него замуж. Свадьба молодых состоится сегодня вечером, 31 декабря, на Софиевской площади. Свадебную церемонию покажут в новогоднем выпуске ТСН.

История любви Андрея и Марины тронула многих украинцев. Моряк предложил девушке выйти за него замуж прямо в военном госпитале, в который его положили после плена в РФ. При этом Андрей попросил своих родителей купить кольцо за четыре дня до обмена военнопленными. Просьбу моряка его родителям передал адвокат.

Программа новостей решила сделать подарок молодоженам и взяла все расходы и организацию торжества на себя. Андрею подобрали костюм, а Марине роскошное платье.

Праздничный выпуск ТСН состоится 31 декабря в 19:30 на телеканале "1+1". Во время прямого эфира влюбленные обменяются кольцами и соединят свои судьбы.

Андрей Эйдер с невестой Мариной

Напомним, что после освобождения Владимир Зеленский в неформальной обстановке встретился украинскими моряками и членами их семей. Во время встречи с моряками президент вручил героям специальные президентские часы.