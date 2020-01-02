Звільнений з полону 19-річний моряк одружився: фото і відео урочистості

Звільнений моряк Андрій Ейдер одружився (фото: колаж РБК-Україна)

Андрій Ейдер одружився на своїй дівчині Марині

Звільнений моряк Андрій Ейдер одружився на своїй коханій Марині. Пара розписалася 31 грудня на Софійській площі. Урочистий момент відбувався на очах тисяч очевидців і мільйонів телеглядачів, які спостерігали за подією у новорічному випуску ТСН.

Марина чекала свого коханого більше 9-ти місяців. Коли Андрій нарешті потрапив в Україну разом з іншими військовополоненими моряками і політв'язнями Кремля, то відразу ж зробив Марині пропозицію.

Весілля Андрія Ейдера і Марини (фото: facebook.com/maria.slaille)

Андрій заздалегідь готувався до цього, тому перебуваючи ще в полоні в РФ попросив батьків через свого адвоката купити йому обручку. Коли Марина відвідувала Андрія у військовому госпіталі він запропонував їй вийти за нього заміж. Дівчина була зворушена цим, і прийняла пропозицію руки і серця.

Весілля Андрія Ейдера і Марини (фото: facebook.com/maria.slaille)

Програма новин взяла на себе всі витрати на організацію весільного торжества, і навіть підібрала Андрію весільний костюм, а Марині розкішне плаття.

Весілля Андрія Ейдера і Марини (фото: facebook.com/maria.slaille)

Святковий випуск ТСН пройшов 31 грудня о 19:30 на телеканалі "1+1".

Звільнений моряк Андрій Эйдер одружився (фото: YouTube)

Нагадаємо, що звільнений український моряк Віктор Беспальченко зіграв довгождане весілля з красунею-нареченою Тетяною. Торжество відбулося в Херсоні. При цьому молоді розписалися в Московському СІЗО Лефортово, куди направили українських моряків після того, як їх звинуватили в "порушенні кордону" в 2018 році.