Освобожденные из плена сделали заявление о других экс-заложниках: помогали оккупантам пытать

Освобожденные из плена боевиков сделали заявление (коллаж РБК-Украина)

Освобожденные в рамках обмена пленными украинцы высказались о списке

В ходе обмена пленными 29 декабря 2019 года боевики освободили некоторых узников, которые принимали участие в пытках других захваченных украинцев. Сейчас прокуратура и СБУ проводят следственные действия со всеми 76 освобожденными, и допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения.

В Офисе ГПУ рассказали, что процессуальные действия проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установление лиц, совершивших в отношении них преступления.

Ранее один из бывших пленников, преподаватель философии из Тореза Олег Галазюк рассказывал о пережитых страшных пытках и подчеркнул, что обучали боевиков "раскалывать" людей и выбивать из них "признательные" показания россияне. Это происходило на территории бывшего завода "Изоляция".

По словам другой освобожденной дончанки Татьяны Гончаровой, не все лица, вернувшиеся на свободную от оккупантов территорию, должны были попасть в списки на обмен, так как некоторые из них поддерживают сепаратистов и даже помогали "ДНРовцам" издеваться над украинцами в застенках. Об этом она рассказала в интервью "Левому берегу".

Гончарова привела в пример одну "госслужащую" боевиков, которая активно участвовала в "референдуме" 11 мая в Донецкой области.

Татьяна Гончарова (Фото: lb.ua)

"Еще какая-то мошенница из Луганска, которую совершенно непонятно почему включили в список. Тот же Савин, который сейчас кричит на всех каналах, но по сути своей - сепаратист. Есть еще несколько сепаратистов откровенных, по которым у меня куча вопросов. Например, несколько человек, которые якобы имеют статью "шпионаж", но, во-первых, по моей информации, работали за деньги, а во-вторых, помогали на "Изоляции" бить заключенных. То есть нас. И они сейчас с нами лечатся в одной больнице, им всем те же услуги предоставляются. Например, некий Максим Теорентер, которого обвинили якобы в покушении на Захарченко. Так вот, он лично бил людей на "Изоляции", помогал вот этому палачу Палычу (руководителю тюремщиков Дмитрию Кулику, - Ред.) пытать людей", - возмущается она.

Напомним, что Теорентер, который пробыл в плену почти 4 года, после освобождения рассказал прессе, что террористы ловят украинцев на неподконтрольной территории и кидают их в подвалы и говорил, что в плену ему приходилось ежедневно бороться за свою честь и достоинство.

Слова Гончаровой подтвердил и другой бывший заложник боевиков журналист Станислав Асеев, которого держали на объекте "Изоляция". В интервью изданию ZN.ua он заявил, что в списках на обмен были люди, которые напрямую участвовали в происходящем в этой тюрьме.

"Такие люди были и в предыдущих обменах, и в этом, и все они еще на свободе... Позитивный момент в том, что, по словам президента, СБУ уже работает по ним. Также президент сказал, что, возможно, чтобы такие ошибки не повторялись, такие люди, как я, перед обменом должны просматривать списки. И даже визуально отсеивать тех, кто либо сотрудничал с оккупационной администрацией, либо по своим личным садистским наклонностям участвовал в издевательствах и пытках", - рассказал он.

Станислав Асеев (Фото: facebook.com/egor.firsov)