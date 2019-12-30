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Будто в Голливуд попал: освобожденный из плена сделал заявление об Украине

STYLERЖизнь    30.12.2019 - 16:08
Будто в Голливуд попал: освобожденный из плена сделал заявление об Украине
Обмен пленными (Фото: twitter.com/AP Ukraine)

Освобожденный из плена украинец рассказал интересные детали

Обмен пленными на Донбассе состоялся в воскресенье, 29 декабря. Боевики освободили 76 человек, а им было передано 123 человека. Один из освобожденных украинцев, Максим Теорентер, сделал интересное заявление об Украине, пишет Liga.net.

Максим Теорентер, который пробыл в плену почти четыре года, рассказал, что террористы ловят украинцев на неподконтрольной территории и кидают их в подвалы. Он отметил, что жизнь на оккупированных территориях Донбасса невозможно даже сравнивать с жизнью в свободной части страны. Местные жители ужасно недовольны.

"Каждый день там (на оккупированной территории – ред.) ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина – это как Голливуд. Вы не представляете…Приезжаешь сюда – будто в Голливуд попал", - рассказал освобожденный украинец.

Теорентер признался, что в плену ему приходилось ежедневно бороться за свою честь и достоинство.

"Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят", - добавил бывший пленный.

Он рассказал, что после освобождения хочет сначала прийти в себя, отдохнуть и осознать, что происходило в стране все четыре года, которые он провел в плену.

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