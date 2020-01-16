Звільнені з полону зробили заяву про інших екс-заручників: допомагали окупантам катувати

Звільнені з полону бойовиків зробили заяву (колаж РБК-Україна)

Звільнені в рамках обміну полоненими українці висловилися щодо списку

У ході обміну полоненими 29 грудня 2019 року бойовики звільнили деяких в'язнів, які брали участь в тортурах інших захоплених українців. Зараз прокуратура і СБУ проводять слідчі дії з усіма 76 звільненими, і допити потерпілих проводяться за місцем проходження реабілітації та лікування.

В Офісі ГПУ розповіли, що процесуальні дії проводяться з метою встановлення всіх обставин перебування в полоні, а також встановлення осіб, які вчинили стосовно них злочини.

Раніше один з колишніх бранців, викладач філософії з Тореза Олег Галазюк розповідав про пережиті страшні катування та наголосив, що навчали бойовиків "розколювати" людей і вибивати з них "правдиві" свідчення росіяни. Це відбувалося на території колишнього заводу "Ізоляція".

За словами іншої звільненої донеччанки Тетяни Гончарової, не всі особи, які повернулися на вільну від окупантів територію, повинні були потрапити в списки на обмін, адже деякі з них підтримують сепаратистів і навіть допомагали "ДНРівцям" знущатися над українцями в катівнях. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Лівому березі".

Гончарова навела як приклад одну жінку-"держслужбовця" бойовиків, яка активно брала участь у "референдумі" 11 травня в Донецькій області.

Тетяна Гончарова (Фото: lb.ua)

"Ще якась шахрайка з Луганська, яку абсолютно незрозуміло чому включили в список. Той же Савін, який зараз кричить на всіх каналах, але по суті своїй - сепаратист. Є ще кілька сепаратистів відвертих, до яких у мене купа питань. Наприклад, кілька людей, які нібито мають статтю "шпигунство", але, по-перше, за моєю інформацією, працювали за гроші, а по-друге, допомагали на "Ізоляції" бити в'язнів. Тобто нас. І вони зараз з нами лікуються в одній лікарні, всім їм ті ж послуги надаються. Наприклад, якийсь Максим Теорентер, якого нібито звинуватили в замаху на Захарченка. Так от, він особисто бив людей на "Ізоляції", допомагав ось цьому катові Паличу (керівнику тюремників Дмитру Кулику, - Ред.) катувати людей", - обурюється вона.

Нагадаємо, що Теорентер, який пробув у полоні майже 4 роки, після звільнення розповів пресі, що терористи ловлять українців на непідконтрольної території та кидають їх у підвали та говорив, що в полоні йому доводилося щодня боротися за свою честь і гідність.

Слова Гончарової підтвердив й інший колишній заручник бойовиків журналіст Станіслав Асєєв, якого тримали на об'єкті "Ізоляція". В інтерв'ю виданню ZN.ua він заявив, що в списках на обмін були люди, які безпосередньо брали участь у подіях в цій в'язниці.

"Такі люди були і в попередніх обмінах, і в цьому, і всі вони досі на волі... Позитивний момент у тому, що, за словами президента, СБУ вже працює за ним. Також президент сказав, що, можливо, щоб такі помилки не повторювалися, такі люди, як я, перед обміном повинні переглядати списки. І навіть візуально відсівати тих, хто співпрацював з окупаційною адміністрацією, або через свої особисті садистські схильності брав участь в знущання і тортурах", - розповів він.

Станіслав Асєєв (Фото: facebook.com/egor.firsov)