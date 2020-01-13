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Полиция подтвердила освобождение киллера Окуевой в рамках обмена пленными

Новости » Происшествия     13.01.2020 - 14:29
Полиция подтвердила освобождение киллера Окуевой в рамках обмена пленными
Фото: Андрей Небитов (РБК-Украина)

Артура Кринари задержали в июне 2017 за покушение на Подоле в Киеве

Подозреваемого в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в июне 2017 года передали "республикам" Донбасса в рамках обмена пленными. Об этом на пресс-конференции заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Подольский районный суд принял решение по Артуру Кринари, которое позволило освободить его в рамках обмена пленными.

"Принято решение по обмену на наших украинских заложников. Он был одним из субъектов. Таким образом, украинское государство освободило и передало его Российской Федерации в рамках обмена", - сказал Небитов.

Отметим, ранее о передаче киллера в рамках обмена пленными сообщало "Слідство. Інфо". В деле о покушении на добровольцев он проходил под именем Александр Дакар.

Напомним, ранее сообщалось, что убийство Амины Окуевой совершила банда, причастная к убийству директора Caparol Павла Зможного и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького. В частности, экспертиза ДНК подтвердила, что одному из участников банды принадлежат следы на автомате, найденном на месте убийства Окуевой.

Убийство Окуевой: группа киллеров действовала в Украине и странах ЕС
Новости Украины обмен пленнымиАмина Окуева
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