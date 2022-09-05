"Освобождение Крыма от захватчиков - вопрос времени": в Ялте активисты расклеили смелые листовки

Во временно оккупированной Ялте местные партизаны расклеили листовки и напомнили сторонникам "русского мира", что Крым всегда был и остается украинским.

Активисты в листовках подчеркнули, что Крым - это Украина, но не только с 1954 года (это время передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР - ред.), а всегда.

К тому же они оставили рисунки в форме флага Украины на столбах в городе.

"Украинское сопротивление в АР Крым - есть, растет число наших активистов, которые готовы к решительным действиям", - говорится в сообщении.

Также они добавили, что в Ялте все прекрасно понимают, что освобождение украинского полуострова от российской оккупации - это лишь вопрос времени.

В Ялте активисты расклеили патриотические листовки (t.me/yellowribbon_ua)