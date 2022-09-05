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"Звільнення Криму від загарбників - питання часу"": в Ялті активісти розклеїли сміливі листівки

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Ялта, Понеділок 05 вересня 2022 12:33
"Звільнення Криму від загарбників - питання часу"": в Ялті активісти розклеїли сміливі листівки Активісти в Ялті розклеїли листівки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованій Ялті місцеві партизани розклеїли листівки і нагадали прихильникам "русского міра", що Крим завжди був і залишається українським.

Про сміливу акцію повідомили представнику руху "Жовта Стрічка" у Telegram.

Активісти у листівках підкреслили, що Крим - це Україна, але не лише з 1954 року (це час передачі Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР - ред.), а завжди.

До того ж вони залишили малюнки у формі прапора України на стовпах у місті.

"Український спротив в АР Крим - є, зростає кількість наших активістів, які готові до рішучих дій", - йдеться у повідомленні.

Також вони додали, що в Ялті усі чудово розуміють, що звільнення українського півострова від російської окупації - це лише питання часу.

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Раніше ми повідомляли, що у Херсоні місцеві розклеїли "інструкції" щодо знищення окупантів.

Також ми писали, що на набережній Ялти заграла запальна "Смерека", яка зірвала шквал оплесків.

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