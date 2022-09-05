"Звільнення Криму від загарбників - питання часу"": в Ялті активісти розклеїли сміливі листівки

У тимчасово окупованій Ялті місцеві партизани розклеїли листівки і нагадали прихильникам "русского міра", що Крим завжди був і залишається українським.

Активісти у листівках підкреслили, що Крим - це Україна, але не лише з 1954 року (це час передачі Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР - ред.), а завжди.

До того ж вони залишили малюнки у формі прапора України на стовпах у місті.

"Український спротив в АР Крим - є, зростає кількість наших активістів, які готові до рішучих дій", - йдеться у повідомленні.

Також вони додали, що в Ялті усі чудово розуміють, що звільнення українського півострова від російської окупації - це лише питання часу.

В Ялті активісти розклеїли патріотичні листівки (t.me/yellowribbon_ua)