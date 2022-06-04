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В Херсоне местные расклеили "инструкции" по уничтожению оккупантов: обещают даже биткоины

Новина українською →
Херсон , Суббота 04 июня 2022 17:57
В Херсоне местные расклеили "инструкции" по уничтожению оккупантов: обещают даже биткоины В Херсоне появились "инструкции" по уничтожению оккупантов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Жители временно захваченного российскими захватчиками Херсона сопротивляются врагу. В городе появились так называемые инструкции по уничтожению оккупантов.

Фото в Telegram опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко

В частности, украинские партизаны расклеили "инструкции" по уничтожению оккупантов. За ликвидированных врагов обещают платить даже криптовалютой.

"Херсон - это Украина! Местные жители отказываются сотрудничать с оккупантами, от их окровавленных рублей. И даже слышать не хотят о псевдореферендуме", - написал он.

В листовках, которые распространяют местные жители говорится, как можно поджечь оккупантов.

В Херсоне местные расклеили &quot;инструкции&quot; по уничтожению оккупантов: обещают даже биткоины"Инструкция" по уничтожению оккупантов (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Также напоминается, какую опасность несет получение российского паспорта.

В Херсоне местные расклеили &quot;инструкции&quot; по уничтожению оккупантов: обещают даже биткоины"Инструкция" по уничтожению оккупантов (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Кроме того, людей призывают уничтожать врага и все то, что он пытается "насадить" в Херсоне своим "русским миром".

"Как пылает оккупант? Ярко! Поджоги россиян, покажи фото и получи за это биткоины", "Паспорт РФ изолирует от мира", "здесь орки держат и раздают свои го*няние российские паспорта. Жгите их!"- говорится в "инструкциях".

В Херсоне местные расклеили &quot;инструкции&quot; по уничтожению оккупантов: обещают даже биткоиныВ Херсоне местные расклеили &quot;инструкции&quot; по уничтожению оккупантов: обещают даже биткоиныВ Херсоне местные расклеили &quot;инструкции&quot; по уничтожению оккупантов: обещают даже биткоиныВ Херсоне местные расклеили &quot;инструкции&quot; по уничтожению оккупантов: обещают даже биткоины

"Инструкция" по уничтожению оккупантов (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Ранее мы сообщали, как не подвергать себя опасности во время съемки оккупантов для єВорог.

Также мы писали, о храбром пенсионере, который насобирал целый склад вражеского оружия и передал его украинским защитникам.

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