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Звільнення "беркутівців": Яніна Соколова зробила емоційну заяву

STYLERПерсони    29.12.2019 - 12:34
Звільнення "беркутівців": Яніна Соколова зробила емоційну заяву
Яніна Соколова прокоментувала звільнення "беркутівців" (Фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Обмін полоненими з бойовиками "Л/ДНР" проходить 29 грудня на КПВВ "Майорск"

Обмін полоненими 29 грудня, в рамках якого відбулося звільнення "беркутівців" судом під особисте зобов'язання та викликало в Києві акції протесту і резонанс в суспільстві, прокоментувала українська журналістка Яніна Соколова.

На своїй сторінці у Facebook вона озвучила думку, що заради звільнення захоплених терористами бійців ЗСУ відпустити колишніх співробітників "Беркута" - правильне рішення.

Так, під будівлею Лук'янівського СІЗО в столиці мітингувальники поставили барикади, щоб не дати вивезти фігурантів справи про розстріл майданівців під час Революції Гідності. Журналістка емоційно відреагувала на ситуацію та висловилася щодо скандального судового вердикту.

"Справа не тільки в тому, що відпустили вбивць. Беркутню. Які вже давно мали отримати вироки. А після вже обмін. А у тому, що "особисте зобов'язання" - це чергова ознака того, що чесного суду у нас найближчі 5 років не буде", - написала вона.

У той же час Соколова наголосила, що рідні полонених воїнів давно чекають їх вдома.

"Обмін полонених українців на цих ує**нів - це в даній ситуації, можливо, правильний крок. Наші мають бути вдома", - йдеться в публікації.

Звільнення &quot;беркутівців&quot;: Яніна Соколова зробила емоційну заяву

Яніна Соколова прокоментувала звільнення "беркутівців" (Фото: facebook.com/yanina.sokolova)

При цьому вона висловила думку, що доля "беркутівців" після обміну та передачі бойовикам може стати ще гіршою.

"А беркутня... Ну ви ж розумієте, що вони все одно життя не матимуть. Бо Сирія і т. н. "ЛДНР" їх приютять вже наступного місяця...Валіть, су*и", - написала Соколова.

Користувачі мережі жваво відреагували на пост та діляться своїми думками про скандальне рішення суду "в рамках обміну полоненими", при цьому солідарні з думкою Соколової не всі.

  • Відпускати без суду і вироку це неправильний крок... Якщо ж почнуться репресії проти майданівців, то це новий Майдан. Економічна ситуація як була при Пороху, така судячи з усього, і буде, і через рік-два виникне логічне запитання, а яка різниця між Порохом та Зе, і все піде по колу... Сумно це все і вже задолбали;
  • Спочатку вирок і позбавлення громадянства, тільки потім - на всі чотири сторони.
  • Як це ми громадян України міняємо на громадян України?
  • А яке відношення беркутня або харківські вбивці-терористи мають до полонених на Донбасі? Не звільняють ж більше нікого, крім військовополонених? Путін забирає кого хоче, і віддає, кого хоче.

Звільнення &quot;беркутівців&quot;: Яніна Соколова зробила емоційну заявуЗвільнення &quot;беркутівців&quot;: Яніна Соколова зробила емоційну заявуЗвільнення &quot;беркутівців&quot;: Яніна Соколова зробила емоційну заяву

Звільнення &quot;беркутівців&quot;: Яніна Соколова зробила емоційну заявуЗвільнення &quot;беркутівців&quot;: Яніна Соколова зробила емоційну заявуЯніна Соколова прокоментувала звільнення "беркутівців" (Скрін коментарів facebook.com/yanina.sokolova)

Обмін полоненими: всі подробиці Судді, які звільнили екс-"беркутівців", ухвалювали рішення в інтересах режиму Януковича, - Слідство.Інфо
Новини України обмін полоненимиБеркутЯнина Соколова
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